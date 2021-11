Seit Jahrzehnten putze ich im Rahmen meiner hauswirtschaftlichen Tätigkeiten Fenster. Mal mehr, meist weniger, variierend je nach Lebenssituation. Bislang glaubte ich zu wissen, wie’s geht. Doch jüngst versuchte meine Frau, mich eines Besseren zu belehren.

Ich habe gerade die Reinigung meines Arbeitszimmerfensters beendet – nach alter Väter Sitte mit Glasreiniger, Lappen und zusammengeknülltem Zeitungspapier – und will die Bühne verlassen. Herein tritt die Inspizientin des Hauses, prüfenden Blicks. „Zum Fensterputzen gehört, den äußeren Rahmen abzuwaschen. Und die Jalousie ist auch noch staubig. Und wenn du deinen Schreibtisch schon abgerückt hast, hättest du ja auch gleich mal die Tischplatte abwischen können.“ Zusammenfassend hört sich das dann so an: „Beim Fensterputzen hast du wirklich noch Förderbedarf.“

Förderbedarf. Immer wieder kommt sie zum Vorschein, die pädagogische Ader meiner Frau. Dabei hatte sie sich vor Wochenfrist noch selbst gegeißelt und das Ergebnis ihrer Reinigungsbemühungen im Esszimmer heftig kritisiert: „Warum nur kriege ich die Scheiben nicht richtig sauber?“ Meine Kernkompetenz hingegen ist das schlierenfreie Wienern von Glasflächen aller Art – und die sollte man nun wirklich nicht in den Dreck ziehen.

„Mir schleierhaft“, entgegne ich, „was für dich alles zum Fensterputzen zählt.“ Den Außenrahmen könne ich ja noch akzeptieren, aber Jalousie und Schreibtischplatte gehörten doch wohl in eine ganz andere Schublade. „Soll ich beim nächsten Fensterputz auch gleich die Küche feucht durchwischen?“, lege ich nach. „Oder das Auto polieren?“

Die Inspizientin sagt nichts. Schüttelt den Kopf. Und wirft mir einen Blick zu, der mir unmissverständlich signalisiert, dass mein Förderbedarf nun nochmals um 200 Prozent gestiegen ist.

Vielleicht sollten wir zeitnah eine häusliche Flurbereinigung ins Auge fassen: Ich bringe die Glasscheiben unseres Domizils zum Glänzen – und meine Frau kümmert sich um Rahmen, Lamellen und den Rest.

Von Michael Zgoll