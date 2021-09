Hannover

Elternvertreter und Oppositionspolitiker machen jetzt auch bei der Region Hannover mehr Druck, bis zum Herbst mobile Luftfilter in den Schulen und Kitas zu installieren. Damit sollen die Klassenzimmer pandemiefester werden. In der Stadt Hannover sollen nach langem Streit an zunächst 200 Schulen bis zu den Herbstferien die ersten Geräte ankommen.

Der Regionselternrat fordert den Einbau technischer Lüftungshilfen schon seit Monaten. In einer Podiumsdiskussion bohrten die Elternvertreter Matthias Ahäuser, Annika von Bose und Ralf Popp jetzt noch mal bei den drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten nach. Und Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU) und Frauke Patzke (Grüne) versicherten übereinstimmend, dass sie die Installation voranbringen wollten. Patzke kritisierte allerdings, dass ein entsprechender Antrag der Grünen im Schulausschuss der Region von CDU und SPD abgelehnt worden war.

Offener Brief an Jagau von Grünen-Politikern

In einem offenen Brief an Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) fordert auch die Grünen-Fraktion in der Regionsversammlung mehr Infektionsschutz an Schulen und Kitas. Viele Eltern würden ihre Kinder seit dem Ende der Sommerferien „mit einem mulmigen Gefühl in die Kita oder zur Schule“ bringen, schreiben Evrim Camuz, Sinja Münzberg und Swantje Michaelsen, allesamt selbst Mütter.

Mediziner warnten schon seit Langem davor, dass man sich zwangsläufig mit dem Coronavirus infizieren werde, wenn man nicht geimpft sei. Für viele Familien sei das mittlerweile ein unlösbarer Konflikt: „Sie können ihre Kinder gar nicht impfen lassen, müssen sie aber gleichzeitig einem nicht unerheblichen Infektionsrisiko in Kita oder Schule aussetzen.“

Erwachsene könnten sich bewusst gegen eine Impfung und für eine Infektion entscheiden, Kinder unter zwölf Jahren nicht. Und über etwaige schwere Langzeitfolgen nach Corona-Infektionen wisse man bei Kindern erst wenig.

Mehr Schulbusse und kostenlose FFP2-Masken gefordert

Werden Schüler in Coronazeiten in zu vollen Bussen und Bahnen transportiert? Die Grünen fordern den Einsatz von mehr Bussen und Bahnen. Quelle: Daniel Junker

Die Grünen-Politikerinnen schreiben an Jagau: „Als oberster Pandemiebekämpfer in der Region Hannover ist es Ihre Aufgabe, alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschen in der Region vor dem Corona-Virus zu schützen.“ Konkret bedeute dies, alle Krippen, Kitas, Tagespflegestellen und Schulen müssten unverzüglich mit mobilen oder stationären Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden, für alle Einrichtungen müssten PCR-Lollitests zur Verfügung stehen.

Zudem fordern sie eine Sammelbestellung von FFP2- Kindermasken für alle Kinder und Jugendliche in der Region sowie schnelle Impfangebote für Jugendliche. Der Schülertransport müsse so entzerrt werden, dass Mindestabstände während der Fahrt eingehalten werden können. Üstra und Regiobus setzen zum Schulstart in der Corona-Krise allerdings nur vereinzelt mehr Fahrzeuge ein, obwohl Elternvertreter in allen Gremien dies ausdrücklich fordern.

Von Saskia Döhner