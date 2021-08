Hannover

In Niedersachsen gibt es 25.000 Klassenzimmer, in denen Anfang September Erst- bis Sechstklässler sitzen, die nicht gegen Corona geimpft sind. Nicht, weil ihre Eltern Impfskeptiker sind, sondern weil für Kinder unter zwölf Jahren gar kein Impfstoff zugelassen ist. Und auch in vielen höheren Jahrgängen dürften noch zahlreiche Schülerinnen und Schüler ungeschützt sein, weil sie und ihre Eltern mit dem Pieks zögern, solange die Ständige Impfkommission, schließlich ausgewiesene medizinische Experten, keine Impfempfehlung ausspricht, allem politischen Druck zum Trotz.

In Brandenburg hat die Schule schon wieder angefangen, Niedersachsen hat noch Sommerferien. Sind die Klassenzimmer für die Kleinsten wirklich pandemiefest? Quelle: Soeren Stache/dpa

Förderung kommt bislang nicht in den Schulen an

Um diese vulnerable Gruppe zu schützen und Präsenzunterricht auch im Herbst sicherzustellen, finanzieren Land und Bund jetzt technische Lüftungshilfen – Fensterventilatoren für die Jahrgänge eins bis sechs, CO2-Ampeln für alle und mobile Luftfilter für Räume, die sich sonst nur unzureichend lüften lassen. Klassisches Lüften ersetzen diese Hilfsmittel natürlich nicht, sie sind als Ergänzung gedacht. So weit, so gut.

Bürokratie verzögert Anschaffung von Lüftungsgeräten

Aber in den Schulen kommt bislang davon nichts an. Weil in Deutschland bürokratische Prozesse oft viel zu lange dauern, Förderrichtlinien genau formuliert werden müssen und Kommunen keine Geräte anschaffen wollen, auf deren Kosten sie hinterher sitzen bleiben, werden zum Schulstart nur in wenigen Klassenzimmern tatsächlich neue Lüftungshilfen eingebaut sein.

Eltern haben dafür kein Verständnis. Zu Recht. Sie haben auch kein Verständnis für das Gerangel zwischen Land und Kommunalverbänden, wer denn nun alles verzögert habe. Familien erwarten unkomplizierte Lösungen. Nach anderthalb Jahren Pandemie eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Kommunen sollten jetzt endlich Geräte anschaffen, das Land eingereichte Rechnungen dafür ohne allzu formalistische Prüfung begleichen. Nur so kommt Schwung in das Thema. Es geht immerhin um mehr Schutz für Ungeschützte.

Noch einen zweiten Winter mit Lernen im Daunenanorak darf es nicht geben. Es kann nicht sein, dass in der Schule der Blick zur CO2-Ampel wichtiger wird als der ins Lehrbuch und jedes Unterrichtsgespräch alle 20 Minuten unterbrochen wird, damit sich Kinder und Lehrkräfte für die Lüftungspause Jacken anziehen.

Wie viel sind uns unsere Kinder wert?

Die Debatte um die Luftfilter wird emotional geführt, vielleicht auch zu emotional. Dahinter steckt aber mehr als der wissenschaftliche Zwist, ob die Infektionsgefahr durch zusätzliche Lüftungsanlagen signifikant sinkt oder nicht. Dahinter steckt die Frage: Wie viel Geld geben wir aus für unsere Kinder, für die eine Impfung gar keine Option ist? Was ist uns ihre Gesundheit wert? Und was nicht? Muten wir ihnen lieber wieder einen Herbst voller Einschränkungen ohne Freunde, Sportkameraden und Freizeitspaß zu?

Ein Elternverband hat vorgeschlagen, Kinder doppelt Geimpften gleichzustellen, solange es keinen Impfstoff für unter Zwölfjährige oder keine Impfempfehlung für die älteren gibt. Auch ohne negativen Test sollten sie Zugang zum öffentlichen Leben bekommen. Warum diskutiert man nicht mal über neue Freiheiten anstatt über neue Zumutungen für Kinder – und schafft Lüftungshilfen ohne großes Getöse an?

Von Saskia Döhner