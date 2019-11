Hannover

Der Streik der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo trifft auch den Flughafen Hannover. Am Donnerstag fallen elf von 16 Lufthansa-Flügen nach Frankfurt und München aus, am Freitag werden es nach derzeitigen Informationen „mindestens zehn von 16 sein“, bestätigt eine Sprecherin am Flughafen in Hannover-Langenhagen.

Freitag nur ein Lufthansa-Flug von Hannover nach Frankfurt

Aktuell stehen für Freitag noch folgende Flüge im Plan: die Abflüge um 9 Uhr nach München, um 10.30 Uhr der einzig verbliebene Flug des Tages nach Frankfurt, sowie weitere Flüge nach München um 13.30 Uhr, 16.35, 17.30 und 21.30 Uhr. Entsprechend werden an ankommenden Flügen erwartet um 9.50 Uhr die Maschine aus Frankfurt sowie Flieger aus München um 8.20 Uhr, 12.50, 15.50 sowie 16.45 und 20.45 Uhr. Die restlichen eigentlich vorgesehenen Flüge fallen aus.

Streikaufruf von Ufo legt Lufthansa-Plan lahm

Grund für die Ausfälle ist der Streikaufruf der Unabhängigen Flugbegleiter-Organisation (Ufo) bei der Lufthansa. Am Mittwoch herrschte zunächst lange Unklarheit über den Notflugplan der Lufthansa, die Internetseite des Unternehmens war über Stunden nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt zu erreichen.

Die Lufthansa hatte wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1300 Flüge mit rund 180.000 betroffenen Passagieren abgesagt. Am Donnerstag sollten in der Unternehmensgruppe 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag insgesamt 600, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Lufthansa bietet nun doch Schlichtung an

Derweil gab es eine Wende am ersten Streiktag: Die Lufthansa will den Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern nun doch in einer Schlichtung lösen. Nach einer monatelangen Gesprächspause erklärte Vorstandschef Carsten Spohr am Donnerstag ausdrücklich, dass man nun auch wieder das Gespräch mit der Kabinengewerkschaft Ufo suche. Ziel sei es, die von Ufo angebotene Schlichtung zu vereinbaren.

Bislang hatte der Konzern Gespräche mit dem Argument abgelehnt, dass der Ufo-Vorstand nicht vertretungsberechtigt sei. Vorangegangen war am Mittwochabend ein Gespräch mit den konkurrierenden Gewerkschaften Verdi und der neuen „Cabin Union“, das von der Ufo nicht wahrgenommen worden war. Lufthansa will mit allen drei Gruppen sprechen, die letztlich darum rangeln, wer für die rund 21.000 Flugbegleiter der Kerngesellschaft Lufthansa Tarifverträge abschließen kann.

Ufo-Sprecher: Kein Kommentar

Ufo-Sprecher Nicoley Baublies lehnte einen Kommentar zu dem Vorstoß zunächst ab. Lufthansa habe die Erklärung zuerst an die Medien gegeben, statt auf die Ufo zuzugehen. Auch könne das Unternehmen die Schlichtung einseitig anrufen, wie es der 2016 geschlossene Tarifvertrag zur Konfliktlösung vorsehe.

Von Conrad von Meding