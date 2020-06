Hannover

In Hannover ist die Luft noch immer schmutziger, als es die EU erlaubt – zumindest auf einer Straße. Allein die Messstation auf der Friedrich-Ebert-Straße in Ricklingen hat im Jahresmittel 2019 eine erhöhte Konzentration des gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxids registriert. Damit rutscht Hannover auf die Liste von 25 deutschen Städten, in denen der EU-Grenzwert nicht eingehalten wird. Insgesamt hat sich die Zahl der Städte mit verdreckter Luft mehr als halbiert, in 2018 waren es noch 57 Städte.

Auf anderen Straßen wird der Grenzwert eingehalten

Die EU gibt einen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel vor. Auf der stark befahrenen Friedrich-Ebert-Straße in Hannover hatte der sogenannte Passivsammler im vergangenen Jahr 43 Mikrogramm registriert, also knapp drüber. Hannovers weitere Messgeräte an der Göttinger Straße, an der Marienstraße, an der Vahrenwalder Straße und an der Bornumer Straße schlugen weniger stark aus, sodass der Grenzwert jeweils eingehalten wurde.

Fahrverbot: Umwelthilfe und Stadt sollen sich vor Gericht einigen

Für die Stadt ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Ein drohendes Fahrverbot für Dieselfahrzeuge zumindest auf der Friedrich-Ebert-Straße ist noch nicht vom Tisch. Stickstoffdioxid wird vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte gegen die Stadt Hannover geklagt, um Fahrverbote durchzusetzen. Über die Klage hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg noch nicht entschieden. „Das Gericht wird in den nächsten Wochen einen Erörterungstermin ansetzen“, teilt Gerichtssprecherin Gunhild Becker auf Nachfrage der HAZ mit. Das bedeutet: Vertreter von Umwelthilfe und Stadtverwaltung treffen sich zu einer nicht-öffentlichen Sitzung und versuchen, eine Einigung zu erzielen. Am Ende könnte ein Vergleich stehen. Sollten sich die Beteiligten nicht einigen, setzt das Gericht eine öffentliche Verhandlung an und spricht ein Urteil. Noch vor der Sommerpause wird also klar sein, ob Hannover um ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge herumkommt.

Hannover hält an Umweltzone fest

Zudem will sich die Stadt auch noch nicht von der vor vielen Jahren eingerichteten Umweltzone verabschieden. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hatte kürzlich angeregt, Umweltzonen aufzulösen, weil die Luft deutlich sauberer geworden sei. Die Stadt Hannover meint, dass das erst dann möglich sei, wenn der Stickstoffdioxidgrenzwert überall sicher eingehalten werden könne. Würde die Umweltzone kippen, bedeute dies, dass potenziell rund 26.000 Fahrzeuge ohne grüne Plakette, das heißt mit höherem Schadstoffausstoß, in die City fahren dürften, teilte die Stadt kürzlich mit. Auf Straßenabschnitten, auf denen der Stickstoffdioxidgrenzwert knapp eingehalten werde, könne dieses möglicherweise wieder zu einer Überschreitung des Grenzwertes an diesen Straßen führen.

