Hannover

Die Hannoveraner haben voraussichtlich keine Fahrverbote für Dieselautos zu befürchten. Die Stadtverwaltung und der Verein Deutsche Umwelthilfe haben sich vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg jetzt auf einen Vergleich geeinigt. Das teilte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) am Montag im Umweltausschuss mit. Details will sie erst in der kommenden Sitzung des Ausschusses im neuen Jahr bekannt geben. Auch die Deutsche Umwelthilfe hielt sich am Montag auf Anfrage der HAZ bedeckt.

Keine Fahrverbote vorgesehen

Klar ist aber dem Vernehmen nach, dass in dem gemeinsamen Papier von Stadt und Umwelthilfe keine Fahrverbote für Dieselautos vorgesehen sind. Durch eine Vielzahl von anderen Maßnahmen werde die Luftqualität verbessert, heißt es aus dem Rathaus.

Nur noch Friedrich-Ebert-Straße mit erhöhten Werten

Im Grunde würde ein Dieselfahrverbot nur noch für die Friedrich-Ebert-Straße in Ricklingen gelten. Sie ist die einzige von fünf Straßen mit Messstationen, wo der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid noch knapp überschritten wird. Das Gas wird vor allem von Dieselmotoren verursacht.

Dreijähriges Verfahren geht zu Ende

Mit dem Vergleich geht ein langes Verfahren zu Ende. Vor drei Jahren reichte die Umwelthilfe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover ein. Als Grund gab der Verein an, dass Hannover die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht einhalte. Mit der Klage wollte die Umwelthilfe unter anderem Fahrverbote für Dieselautos durchsetzen. Ein Jahr später verwies das Gericht die Klage an das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Jetzt müssen die Ratsgremien dem Papier noch zustimmen.

Von Andreas Schinkel