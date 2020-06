Hannover

Carolina ist 28 und hat langes, dunkles Haar, das sie stolz der Kamera präsentiert. Die Venezolanerin sitzt im Gefängnis. Seit sieben Jahren. Wegen der Beteiligung an einem Diebstahl. Das Urteil: 13 Jahre Haft.

Sie wartet sie auf die Überführung in ein staatliches Gefängnis. Denn die Einrichtung, in der sie jetzt sitzt, ist ein sogenanntes Präventionsgefängnis, ein Frauenknast der übelsten Sorte. Zu wenig Zellen, zu wenig Nahrung, keine medizinische Versorgung, hygienisch eine Katastrophe. Schwerkriminelle und Diebe sind nicht voneinander getrennt. Die Fotografin Ana Maria Arevalo Gosen hat Frauen in solchen Haftanstalten in Venezuela besucht und porträtiert, ihre Bilder zeigen Elend, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, aber auch Stolz.

Unmittelbar, hart, bedrohlich

Durch ihre unmittelbare Nähe wirken die Aufnahmen hart, manchmal bedrohlich - was nicht mit den Inhaftierten zu tun hat, sondern mit den Bedingungen, unter denen sie leben. Gosen stellt einzelne Frauen und ihre Schicksale vor, holt sie so aus der anonymen Masse und gibt ihnen ein Gesicht.

Was, fragt die 31-Jährige, sagt das über die venezolanische Gesellschaft aus? Der Jury des Lumix-Festivals hat die Serie „Dias Eternos“ jedenfalls so gut gefallen, dass sie der Bildjournalistin den mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis zugesprochen hat.

Thema: Gesellschaftliche Geschlechterordnung

Den zweiten Hauptpreis, den Digital Storytelling Award, ebenfalls von Panasonic gestiftet und mit 5000 Euro dotiert, geht an Helena Lea Manhartsberger und Katharina Neuhaus für ihre Geschichte „Ultraslut“ über eine transsexuelle Aktivistin und ihr Leben als Geschlechts-Politikum.

Ausgezeichnet mit dem zweiten Lumix-Hauptpreis: Die Fotoserie „Ultraslut“ über eine transsexuelle Aktivistin. Quelle: lumix

Das Thema der neuen gesellschaftlichen Geschlechterordnung ist einer der insgesamt 70 Wettbewerbsbeiträge. Corona hat zwar seinen Schatten über das komplett ins Netz gewanderte Festival geworfen, die Pandemie spielt in den ausgestellten Arbeiten aber keine Rolle, weil die nach dem Einsendeschluss begann.

Das Publikum honoriert die Arbeit der Pflegekräfte

Beeindruckten die Betrachter besonders: Für ihre Fotos aus dem Alltag von Pflegepersonal („Nicht müde werden“ Quelle: Patricia Kühfuss

Und doch spielt auch in den Preisreigen die Corona-Krise hinein. Denn der mit 1000 Euro dotierte HAZ-Publikumspreis, ebenfalls im Netz zur Abstimmung gestellt, geht an Patricia Kühfuss und ihre Geschichte „Nicht müde werden“ über den Alltag von Pflegepersonal. „Ich wollte wissen und zeigen, was Pflegende eigentlich machen– und was die Arbeit mit ihnen macht“, sagt die Fotografin aus Oberndorf, die in Hannover und dem dänischen Aarhus studiert hat und nun als freie Fotografin arbeitet.

Beeindruckt habe sie vor allem die Bandbreite der Fähigkeiten von Empathie bis zu technischem Wissen. Vor allem seien es aber die kommunikativen Fähigkeiten zwischen allen Beteiligten des Pflegealltags. Dass durch Corona eine gewisse Anerkennung für solche Berufe in der Gesellschaft zu spüren ist, hält Kühfuss für überfällig. Sie sagt aber auch: „Es wäre schön, wenn nicht die Pflegenden für bessere Arbeitsbedingungen streiken, sondern wenn andere Menschen mal für sie streiken.“ Denn sie selbst haben oft nicht mal Zeit dafür.

Nachhaltigkeitspreis für Flüchtlingsgeschichte

Weitere Preise des Lumix-Festivals gehen an Shirin Abedi und ihr iranisches Tänzerporträt „May I have this Dance“ (für engagierte Dokumentarfotografie), an Gebriele Cecconi für seine Bilder aus dem weltgrößten Flüchtlingslager in Bangladesch (Nachhaltigkeitspreis) und Jeffrey Guillemard für seine Reportage über Flüchtlinge in Mittelamerika (Kategorie Alltagsgeschichte).

2017 strömten Hunderttausende Rohingya auf der Flucht vor der Verfolgung in ihrer Heimat Myanmar nach Bangladesch: Gebriele Cecconi bekommt für seine Fotoreportage aus einem der weltgrößten Flüchtlingslager den Nachhaltigkeitspreis des Lumix-Festivals. Quelle: Gabriele Cecconi

Die Preisverleihung geht – wie das ganze Festival – online vonstatten und ist wie alle Bilderstrecken und Digitalstorys auf www.lumix-festival.de zu sehen.

Von Uwe Janssen