Der mutmaßliche Mafiaboss Igor K. ist nicht mehr in Hannover. Ein Ambulanzflieger mit dem 35-jährigen Montenegriner an Bord ist kurz nach 11 Uhr am Flughafen Hannover in Richtung Türkei gestartet. Seine Ausreise hatte Igor K. am Donnerstagabend angekündigt. Über seinen Anwalt ließ er erklären, dass er den Wirbel um seine Person bedaure. Das habe er nicht gewollt und reise deshalb freiwillig ab.