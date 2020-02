Hannover

Nach Igor K.s Ankündigung von Donnerstagabend, er wolle Hannover schon am heutigen Freitag Richtung Istanbul verlassen, scheint heute morgen alles sehr schnell zu gehen. Nach HAZ-Informationen steht die Abreise des Montenegriners aus der MHH kurz bevor. Auf dem Dach des Krankenhauses sei bereits ein Hubschrauber der Bundespolizei gelandet, auch ein Spezialeinsatzkommando sei vor Ort.

Igor K. legt keine Rechtsmittel gegen seine Ausweisung ein

Unterdessen hat der hannoversche Anwalt des 35-jährigen Igor K., Dündar Kelloglu, am Freitag gegenüber der HAZ eine Erklärung abgegeben. Danach bedaure der Montenegriner den gewaltigen Polizeieinsatz um seine Person und werde gegen seine Ausweisung keine Rechtsmittel einlegen. Kelloglu ist nach eigenen Angaben um anwaltliche Hilfe gebeten worden und hat den verletzten Montegriner am Donnerstag in der schwer bewachten MHH besucht. „Nachdem Igor K. gesehen hat, welche Verwerfungen sein Aufenthalt in Hannover in der Politik und in den Medien ausgelöst hat, geht er freiwillig in eine Klinik in Istanbul“, sagte Kelloglu der HAZ.

Igor K. ist „erschrocken“ über den Wirbel um seine Person

Igor K. habe den gewaltigen Polizeieinsatz nicht gewollt und sei erschrocken über den Medienrummel um seine Person, berichtete Kelloglu. Er hätte sich gewiss gegen die Abschiebung wehren können, werde aber aus freien Stücken Deutschland verlassen. „Er war geradezu erschrocken über den Rummel, den sein Krankenhausaufenthalt in Hannover ausgelöst hat", sagte der Anwalt. Auch deshalb reise er am heutigen Freitag aus.

Von Michael B. Berger/red