Die Ankündigung von Igor K., Hannover am Freitag Richtung Türkei verlassen zu wollen, bringt eine schnelle Wendung in die Affäre um die Behandlung des mutmaßlichen Mafiabosses in der MHH. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und auch Ministerpräsident Stephan Weil hatten noch am Donnerstag erklärt, den 35-Jährigen schnellstmöglich abschieben zu wollen.

Zuvor hatte die Stadt Hannover den MHH-Patienten auf Bitten des niedersächsischen Innenministeriums ausgewiesen. Eine entsprechende Verfügung habe die Landeshauptstadt Hannover als zuständige Ausländerbehörde Igor K. am Mittwochabend zugestellt, hieß es vom Ministerium. Demnach hätte K. Deutschland innerhalb von sieben Tagen verlassen müssen. „Die Ausweisungsverfügung wurde notwendig, da von dem Aufenthalt des Patienten in der MHH eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht“, so das Ministerium.

Klage gegen Ausweisung hätte aufschiebende Wirkung gehabt

Offenbar verzichtet K. nun darauf, gegen diese Entscheidung zu klagen. Eine solche Klage hätte aufschiebende Wirkung gehabt. Für diesen Fall hatte die Landesregierung nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil geplant, den 35-Jährigen im Gefängniskrankenhaus in Lingen unterzubringen.

