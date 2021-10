Hannover

Dass jede Minute zählt, kennen viele Mitarbeiter an der Medizinischen Hochschule nur zu gut. Gerade in der Corona-Zeit war die Anspannung beim Klinikpersonal greifbar, der Fokus fiel besonders auf die Pflegekräfte. Noch im April hatten Dutzende von ihnen vor der Staatskanzlei gestanden und für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Nun zählt wieder jede Minute, doch bei der Initiative „Aktiv für die Pflege“ geht es um etwas ganz anderes. „150 Minuten“ – so das Motto der Aktionswoche, die bis Freitag läuft – sollen sich Menschen in der Woche bewusst und aktiv bewegen, um Körper und Seele Gutes zu tun.

Beteiligte Firmen spenden an die MHH-Förderstiftung

Diese Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) trägt die MHH nun an Unternehmen und ihre Belegschaften weiter, an Orte also, an denen man viel sitzt, meistens zu viel. Die Arbeitnehmer werden körperlich aktiv, ihre Chefs finanziell: Die beteiligten Firmen spenden Geld an die Förderstiftung „MHH plus“ – zugunsten der dortigen Pflegekräfte.

„Regelmäßiger Sport und auch kleinere Bewegungseinheiten, die wir in den Alltag einbauen, tun uns Menschen einfach gut“, sagt Uwe Tegtbur, der Leiter des Instituts für Sportmedizin an der MHH. Bewegung beuge Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes vor, sei aber ebenso wichtig für die psychische Gesundheit und könne Depressionen und Angststörungen lindern oder dabei helfen, dass sie gar nicht erst entstehen.

Zehn Unternehmen in Hannover sind dabei

Zehn Unternehmen machen mit, neben dem Institut für Sportmedizin unter anderem Hanova, Hans G. Bock, Tina Voß und die Drogeriekette Rossmann, die schon vorab 5000 Euro in den Topf der Förderstiftung „MHH plus“ gelegt hat.

Bei der PSD-Bank nutzt eine Mitarbeitergruppe das schöne Wochenendwetter für eine Radtour ums Steinhuder Meer – und hat die 150 Wochenminuten damit eigentlich schon eingefahren. Mitarbeiter Jens Helfricht, ohnehin viel mit dem Fahrrad unterwegs, weist noch auf weitere betriebliche Aktionen hin: „Es gibt bei uns beispielsweise die aktive Pause, und manche gehen nach Feierabend ins Fitnessstudio nebenan.“ Niemand sagt ja, dass bei 150 Minuten Schluss sein muss.

Wichtig ist laut Sportarzt Tegtbur, dass nicht nur Gesunde sich angesprochen fühlen. Die 150-Minuten-Empfehlung gelte auch für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder anderen Einschränkungen.

Wie auch immer der Kassensturz nach dem Ende der Aktionswoche ausfällt – es wird ein Erfolg sein. Für die Pflegekräfte kommt Geld zusammen – und in den Firmen ist ein bisschen mehr Bewegung, und zwar eine, von der alle was haben. Vielleicht sogar über die 150 Minuten hinaus.

