Hannover

Nur einer der derzeit in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandelten Patienten gehört zur besonderen Risikogruppe. Das berichtet Oberarzt Olaf Wiesner in einem von der MHH verbreiteten Video. Wiesner arbeitet auf einer Intensivstation, in der zum Zeitpunkt der Videoaufnahme fünf an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt werden.

Bei einem Patient sei wegen einer HIV-Therapie das körpereigene Immunsystem heruntergefahren, berichtet der Internist. Dieser Patient habe ein deutlich höheres Risiko und sei auch deutlich kränker als die anderen vier Patienten, berichtet Wiesner.

Ärzte setzen auf das körpereigene Immunsystem

Die Patienten würden beatmet, um sie zu stabilisieren. „Wir hoffen, dass das Immunsystem der Patienten die übrige Arbeit erledigt“, sagt Wiesner. Den Patienten auf seiner Station gehe es den Umständen entsprechend gut. Das Lungenversagen sei nicht ganz so stark ausgeprägt. „Wir sind im Moment ganz guter Dinge, dass die Patienten sich erholen werden“, sagt er. Voraussetzung sei das Ausbleiben weiterer Komplikationen.

Konkret berichtet er von einem rund 60-jährigen Patienten, der vor einiger Zeit von einem Skiurlaub aus einem Risikogebiet zurückgekommen sei. Er habe dann die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus gehabt und sei in einem Krankenhaus in der Region aufgenommen worden.

„Zustand dramatisch verschlechtert“

Als die Ärzte eine Verschlechterung des Gesundheitszustands feststellten, sei der Mann in die MHH verlegt worden. Wiesner schildert, dass der Patient schon in der ersten Nacht in der MHH künstlich beatmet werden musste, weil sich sein Zustand „dramatisch verschlechtert“ habe. Der weitere Krankheitsverlauf sei typisch gewesen, dann habe die Lunge versagt. „Wir haben den Patienten relativ zügig wieder stabilisieren können“, berichtet Wiesner. Nach zweieinhalb Wochen sei er von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt worden, dort sei er aber noch immer isoliert.

Der MHH fehle noch die Erfahrung, ab welchem Zeitpunkt genesene Patienten keine Gefahr für die Bevölkerung mehr darstellten. Deswegen bleibe der Mann noch in der MHH, obwohl er aus medizinischer Sicht in den kommenden Tagen nach Hause entlassen werden könnte, meint Wiesner.

Von Mathias Klein