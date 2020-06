Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat sich mit viel Aufwand auf die Corona-Pandemie eingestellt. Die befürchteten hohen Fallzahlen blieben aus. Über die weiter rätselhafte Krankheit, Finanzierungsprobleme und Vorsorge sprechen Präsident Michael Manns und Vizepräsident Tobias Welte im HAZ-Interview.

Vor vier Monaten wurden die ersten Coronapatienten in Niedersachsen registriert. Wie viele Covid-19-Fälle haben Sie bislang an der MHH versorgt?

Anzeige

Welte: Wir haben Stand heute knapp 60 Patienten stationär betreut, davon 30 auf Intensivstation. Im Moment haben wir drei Beatmete auf Intensiv- und sieben Patienten auf Normalstation.

Weitere HAZ+ Artikel

Das ist im Grunde nichts. War die Vorsorge übertrieben?

Welte: Das glaube ich nicht. Wir haben ein paar glückliche Umstände gehabt: Wir haben gesehen, was in anderen Ländern passiert, und konnten uns vorbereiten. In Italien dagegen grassierte das Virus bereits seit Wochen, bevor es das erste Mal diagnostiziert wurde. Dazu kommt, dass bei uns zuerst die Skifahrer betroffen waren. Das sind junge gesunde Menschen. In Italien und Spanien erreichte das Virus früh Altenheime und Familien mit vielen älteren Bewohnern. Ein weiterer wichtiger Punkt: In Deutschland haben wir 40 Prozent mehr Intensivbetten als in Italien. Das hat uns gerettet. Wir konnten in ganz Deutschland den Notfallbetrieb für andere Erkrankungen aufrechterhalten.

Behelfsklinik wird nicht mehr gebraucht

Um die vielen Patienten, die man erwartet hatte, versorgen zu können, wurde eine Behelfsklinik auf dem Messegelände errichtet. Werden wir die jemals brauchen?

Welte: Nein. Aber im Rückblick: Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, wenn man nicht absehen kann, was kommt.

Das heißt, Sie befürchten keine zweite Infektionswelle in Deutschland?

Welte: Keiner kann vorhersagen, was im Herbst kommt. Manche Pandemien sind einfach nach einem Jahr nicht wieder aufgeflammt. In anderen Fällen hat sich das Virus verändert. Erst löste es schwere Atemnot aus, später nur noch Schnupfen. Anpassung an den Wirt ist ein Prinzip der Evolution. Die Mikroorganismen wollen auch nicht, dass ihr Wirt stirbt und sie mit ihm.

„Keiner kann vorhersagen, was im Herbst kommt“: Prof. Tobias Welte warnt vor Entwarnung. Quelle: Samantha Franson

Manns: Wir haben jetzt einen leichten Anstieg der Infektionen, aber die Sterblichkeitsraten gehen weiter zurück.

Welte: Das Durchschnittsalter der Neuinfizierten ist im Durchschnitt um zehn Jahre gesunken. Die älteren Menschen sind außerordentlich vorsichtig geworden. Wobei auch immer junge Menschen schwer erkranken können. Man muss sich bewusst sein, dass es jeden erwischen kann.

Corona gelangt in die Blutbahn und schädigt die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden

Covid-19 greift neben den Atemwegen auch andere Organe an. Was macht den Patienten dabei am meisten zu schaffen?

Welte: Es ist ein neues Virus, wie wir es noch nie hatten. Wir haben jeden Tag etwas Neues über dieses Virus gelernt. Es ist ein Atemwegsvirus, es befällt primär die Atemwege. Aber dann macht es etwas sehr Seltsames. Es schädigt nicht die Atemwegszellen selbst, wie beispielsweise der Grippeerreger Influenza. Corona gelangt in die Blutbahn und schädigt die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, die Endothelzellen. Dann kommt es zu einer Gerinnselbildung in den ganz kleinen Gefäßen.

Was bedeutet das für die Patienten?

Atemwegskranke sind gar nicht die Hauptrisikogruppe. Bluthochdruckpatienten, Diabetiker und vor allem Übergewichtige haben ein hohes Risiko, wirklich schwer zu erkranken.

Wie geht es Patienten, die Covid überlebt haben?

Eine nennenswerte Anzahl von Patienten behält Symptome. Eines der Hauptsymptome bei denen, die eigentlich wieder gesund sind, ist Mattigkeit. Die Patienten sind erschöpft, wenn sie eine halbe Treppe steigen, obwohl Lunge und Herz normal funktionieren. Diese Erschöpfung wird mit jedem Tag weniger, aber ist mehr und ausgeprägter, als ich es je bei irgendeiner anderen Erkrankung gesehen haben. Es scheint auch zu einer Veränderung im Nervensystem zu kommen. Die akut Erkrankten sind viel verwirrter als sonst. Und genesende Patienten klagen über Gedächtnisstörungen und Albträume. Bei manchen dauert die Gesundung sehr lange.

Die HAZ-Redakteure Heiko Randermann (von rechts) und Bärbel Hilbig im Gespräch mit MHH-Präsident Michael Manns und Vize Tobias Welte über die MHH in der Corona-Zeit, die Behelfsklinik und die Frage, wie man das alles finanziell stemmen kann. Quelle: Samantha Franson

Worauf setzen Sie in der Forschung die meiste Hoffnung?

Manns: Welche Methode das Rennen machen wird, weiß kein Mensch. Gegen das jetzt existierende Virus wird es wahrscheinlich einen Impfschutz geben. Aber vielleicht hat sich das Virus verändert, wenn der Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Alternativ zu einem Impfstoff entschlüsseln Forscher den Lebenszyklus des Sars-CoV-2-Virus und entwickeln Moleküle, die als Medikament eine Vermehrung des Virus im Körper blockieren.

Welte: Selbst wenn alles optimal läuft, werden wir keinen Impfstoff vor Mitte nächsten Jahres haben. Und Corona wird nicht verschwinden. Das heißt, wir werden Kapazitäten für die Betreuung von Covid-19-Patienten bereithalten müssen. Ich persönlich setze die Hoffnung nicht so sehr auf einen Impfstoff oder bestehende Mittel, sondern auf neue, ganz gezielt auf das Virus ausgerichtete Medikamente. Damit könnten wir die behandeln, die schwerer erkranken. Das wird schneller gehen als ein Impfstoff, weil die klinische Prüfung einfacher ist als bei Impfstoffen.

Singen ist besonders problematisch, weil dabei mehr Aerosole entstehen

Das heißt: Auf absehbare Zeit werden wir mit diesem Zustand leben müssen, den wir jetzt haben?

Welte: Kontaktvermeidung ist einfach das wirksamste Mittel. Risikofaktoren sind enge, schlecht durchlüftete Räume. Singen ist besonders problematisch, weil dabei mehr Aerosole entstehen und diese durch die Vibration bis zu sechs Meter weit getragen werden. Wir dürfen uns nichts vormachen: Weltweit steigen die täglichen Erkrankungszahlen weiter.

Manns: Wir erleben zur Zeit keine Ausbrüche, sogenannte Hotspots, die aus dem heiteren Himmel kommen. Sie können überall auftreten, wo Menschen eng zusammenkommen. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei.

Wie viele Operationen musste die MHH seit Beginn der Pandemie verschieben?

Welte: Das lässt sich ganz schwer beziffern. Wir haben unseren Notfallbetrieb komplett weiterlaufen lassen. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit geschaffen, im Notfall 80 Intensivbetten für Covid-19-Patienten bereitzustellen, außerdem hätten wir bis zu 300 Covid-Betten auf Normalstation nutzen können. Das haben wir alles nicht gebraucht. Aber in der Anfangsphase der Pandemie mussten wir mit Schlimmerem rechnen. Ich habe enge Kontakte nach Italien, bin dort aufgewachsen. Ich habe jeden Tag in Telefonaten mit Freunden dort gehört, was dort geschieht, und wir mussten befürchten, dass wir das hier auch bekommen.

„Engagement und Solidarität aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren ungeheuerlich“

Manns: Wir haben die Ambulanzen geschlossen und geplante Operationen verschoben. Ausgenommen waren Krebspatienten, für die wir die gesamte Behandlung weitergeführt haben. Ein niedriger Prozentsatz ist aber aus Angst selbst nicht zur Tumornachsorge gekommen und hat Operationen abgesagt. Die Disziplin, das Engagement und die Solidarität aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren ungeheuerlich: von Studierenden bis zu Verwaltung, Pflege und Ärzteschaft sowieso. Wir haben in der akuten Corona-Zeit den niedrigsten Krankenstand seit 30 Jahren gehabt.

Müssen wir davon ausgehen, dass Menschen gestorben sind, weil bei der Behandlung in den Krankenhäusern Covid Vorrang hatte?

Manns: Es wird sicher weniger Verkehrstote gegeben haben. Interessant ist, was spätere Auswertungen zu Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten ergeben. Ich glaube aber nicht, dass eine Gruppe systematisch benachteiligt war.

„Niedrigster Krankenstand seit 30 Jahren“: Prof. Michael Manns über die MHH in der Corona-Zeit. Quelle: Samantha Franson

Was bedeutet die Pandemie finanziell für die MHH?

Welte: In den ersten sechs Monaten haben wir 75 Prozent unseres stationären Leistungsniveaus gehalten, bei ambulanten Patienten sind wir teils auf 50 Prozent zurückgefallen. Jetzt nähern wir uns wieder einer normalen Auslastung in allen Bereichen, immer abhängig davon, wie es mit Sars-CoV-2 weitergeht. Was das finanziell bedeutet, ist ganz schwer zu sagen. Sehr grob geschätzt, rechne ich mit Verlusten im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Millionenbereich jeweils in den betroffenen Monaten.

Manns: 550 Euro Ausgleichszahlung pro nicht belegtem Bett wird nicht reichen. Jetzt sind 760 Euro in der Diskussion. Die Vorhaltekosten für ein Bett in der Universitätsklinik liegen aber bei 980 Euro. Ein Ausgleich im ambulanten Bereich ist schwer zu berechnen. Und es ist natürlich die Frage, ab wann diese Ausgleichszahlungen gewährt werden und wie lange das Ganze dauert.

Der Landesrechnungshof sieht den MHH-Neubau gefährdet, weil das Land bisher nur für einen Bruchteil der Finanzierung gesorgt hat. Teilen Sie die Sorge?

Manns: Die Landesregierung kennt die baulichen Probleme der MHH. Wir vertrauen darauf, dass sie mit den zuständigen Ministerien eine tragfähige Lösung finden wird. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die ursprünglich vorgesehene Summe für den Neubau von zwei Universitätskliniken wahrscheinlich nicht ausreichen wird, zumal die Kostenentwicklung nicht vorherzusehen ist. Auch muss an die Bestandserhaltung, vor allem für Forschung und Lehre, und die Campusentwicklung gedacht werden.

Lesen Sie auch: Finanzprüfer warnen: Für MHH-Neubau fehlen Milliarden

Wird die Corona-Krise die Debatte um die Klinikstruktur in Deutschland verändern?

Manns: Wir brauchen im Gesundheitssystem eine gewisse Reserve, das hat Corona gezeigt. Deutschland wird kritisiert für zu viele Krankenhausbetten und zu viele Kliniken. In der Corona-Krise waren wir froh, dass wir diese Kapazitäten hatten. Wir Deutschen haben in der Medizinforschung immer nach England und Amerika geschaut. Beide Länder sind mit ihren Top-Universitäten in der Forschung grandios. Trotzdem hat das Gesundheitssystem in der Breite in beiden Ländern jetzt versagt, die Sterblichkeitsraten sind extrem hoch. Wir sind in Deutschland auch immer für die hohe Zahl an Intensivbetten kritisiert worden. Auch über die Abschaffung der Infektionsstationen wurde diskutiert. Aber ein gut funktionierendes Gesundheitssystem muss eine Reserve haben. Jetzt haben wir das gut gebrauchen können.

Von Bärbel Hilbig und Heiko Randermann