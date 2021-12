Herr Manns, Herr Lammert, die Sorge ist groß, dass uns demnächst eine starke Omikron-Welle trifft. Wird die Medizinische Hochschule dann den Betrieb aufrecht erhalten können?

Prof. Lammert: Aufgrund der hohen Impfquote sehen wir es nicht kritisch, den Betrieb derzeit aufrechtzuerhalten. Falls es zu Krankheitsfällen oder Quarantäne kommt, passen wir uns an. Wenn das Virus sich sehr stark ausgebreitet hat, werden Quarantäneregelungen für Geimpfte eines Tages nicht mehr so relevant sein. Die Frage wird dann sein, wann die Mitarbeitenden wieder arbeiten dürfen. Die meisten Geimpften werden nicht schwer erkranken.

Zur Person Professor Michael P. Manns ist seit 1. Januar 2019 Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Der weltweit bekannte und angesehene Leberforscher leitet seit 1991 als Direktor die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie. Bevor er zur MHH kam, arbeitete er in Berlin, San Diego und Mainz. Von 2015 bis 2018 war er außerdem Klinischer Direktor des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig und Gründungsdirektor des Zentrums für Individualisierte Infektionsmedizin (CIIM) Hannover. Der Fan von Hannover 96 ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Töchtern. Professor Frank Lammert hat Medizin und Wirtschaftswissenschaften studiert und ist seit Februar 2021 Vize-Präsident der MHH. Lammert hatte zuvor den Lehrstuhl für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gas­troenterologie und Endokrinologie am Universitätsklinikum des Saarlandes inne. Die RWTH Aachen, die Harvard Medical School in Boston und das Universitätsklinikum Bonn waren Stationen seiner Laufbahn. Lammert ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt seit Januar 2021 in Hannover.

Aber auch infizierte Geimpfte sind doch ansteckend?

Prof. Manns: Ja, aber deutlich weniger. Und dann gibt es Masken und Abstandsregeln.

Lammert: Das Ziel wird in der Zukunft nicht sein, dass niemand mehr PCR-positiv wird. Das werden wir nicht erreichen. Aber eine Infektion bedeutet nicht automatisch Krankheit. Das Ziel ist, dass möglichst wenige ernsthaft erkranken.

Manns: Wir lernen alle noch. Bei Impfungen gegen andere Viren, wie zum Beispiel bei der Hepatitis B, wissen wir auf Grund von Antikörperbestimmungen ziemlich genau, wann wieder geimpft werden muss. Das muss bei diesem Virus noch erarbeitet werden. Außerdem weiß keiner, ob und wie viele Mutanten es noch geben wird. Aber das Virus hat nicht unendlich viele Möglichkeiten zu mutieren. Was durchaus sein kann: Dass jeder irgendwann Kontakt mit dem Virus gehabt haben wird, sei es durch Infektion oder Impfung.

Lammert: Wir haben seit Beginn der Pandemie 1000 Covid-Patienten an der MHH behandelt, davon 40 Prozent auf der Intensivstation. Was aus dem Blick gerät: Wir haben viel mehr Patienten im Haus. In den zwei Jahren haben wir weit über 100.000 Kranke behandelt, also über 99.000 Menschen, die kein Covid hatten. Im Krankenhaus ist es eine Erkrankung von vielen.

Erwarten uns hier Schreckensbilder aus überforderten Kliniken, wie wir sie aus dem vergangenen Jahr in Italien kennen?

Lammert: Wir können im Moment die Kapazitäten in Deutschland so einsteuern, dass man diese Chaossituation flächendeckend vermeiden kann. Eine Inzidenz unter 1000 führt derzeit wahrscheinlich nicht zu chaotischen Verhältnissen in den Kliniken. Wenn wir den Wert allerdings bundesweit überall erreichen, dann gäbe es Probleme.

Manns: Am Impfen führt nichts vorbei.

Gegen das Coronavirus sind Impfungen ein entscheidender Baustein. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Was halten Sie von einer Impfpflicht für alle?

Lammert: Das Wichtige ist, dass die Menschen tatsächlich geimpft sind. Es ist relativ einfach, auf 70 Prozent zu kommen. Dann wird es immer schwieriger. Man benötigt Zeit für die Gespräche über Sorgen rund um Covid und die Impfung. Wir hatten hier Impfteams im Haus, die in die verschiedenen Bereiche hineingegangen sind. Es zeigt sich: Man bekommt es über Gespräche und das Angebot hin. Eine Impfpflicht für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Bundeswehr oder Polizei ist richtig. Aber für die gesamte Bevölkerung sind vielfältige Maßnahmen erforderlich, ein sehr niedrigschwelliges Impfangebot ist am wichtigsten.

MHH-Chefs empfehlen: Kinder sollen geimpft werden

Warum ist es wichtig, die Kinder zu impfen? Die scheinen doch wenig gefährdet, schwer an Corona zu erkranken.

Manns: Weil sie das Virus verbreiten. Natürlich geht es um Sicherheit, es ist es ein neuer Impfstoff mit neuer Technologie, da mag es andere Nebenwirkungen geben. Aber der Nachweis der Sicherheit war wesentliches Kriterium für die Zulassung, und Impfungen sind ein vertrautes Thema in der Kindermedizin.

Wenn es eine eindeutige Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gäbe, wäre es für manche Eltern einfacher. Mütter und Väter fragen sich jetzt: Was ist, wenn durch die Impfung was passiert?

Lammert: Das stimmt. Aber eindeutige Antworten sind nicht so einfach zu geben. In der Pandemiebekämpfung zeigt sich, dass wir viele Bausteine benötigen. Es ist wichtig, auch die Kinder zu impfen, damit wir möglichst wenige infizierte Patienten haben. Dann brauchen wir eine verbesserte Behandlung. Die medikamentöse Therapie steht jetzt zur Verfügung, wir haben die Antikörper und die Zulassung für neue antivirale Wirkstoffe.

Manns: Der Impfstoff ist für Kinder zugelassen. Die EMA hat alles geprüft, das heißt Wirksamkeit und Sicherheit. Es reicht nicht, wenn wir 40 Prozent der Eltern überzeugen. Je einfacher und transparenter die Stiko-Empfehlungen sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich durchsetzen lassen.

Kliniken machen Verluste

Die MHH macht wie alle Kliniken durch Corona Verluste. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation der MHH ausgewirkt?

Manns: Der Ambulanzbetrieb war und ist teilweise stark eingeschränkt, teilweise waren die Ambulanzen ganz geschlossen. Dabei sind auch Patienten, die nicht wiederkommen. Das ist ein starker wirtschaftlicher Faktor. Wir haben über 350.000 ambulante Patientinnen und Patienten im Jahr. Da haben wir Behandlungen und Untersuchungstermine auch gestreckt.

Und auf den Stationen?

Manns: Vergangenes Jahr hatten wir betagte Covid-Patienten mit einem Durchschnittsalter von 85 Jahren. Sie wurden drei, vier Tage beatmet, dann sind sie verstorben. Jetzt sind die Patienten im Schnitt 53 Jahre alt und werden zum Teil zwei oder drei Monate beatmet. Zum Vergleich: Patienten mit neuer Herzklappe oder Darmoperation liegen zwei oder drei Tage auf der Intensivstation, dann kommen sie auf die Normalstation. Der Covid-Patient kann das Bett acht Wochen belegen. In dieser Zeit könnten wir sonst viele Operationen durchführen, die jetzt neu terminiert werden müssen.

Lammert: Wir haben einerseits geringere Erlöse, weil weniger Patienten im Haus sind, und andererseits höhere Aufwendungen durch Schutzkleidung und Tests. Es gibt Ausgleichszahlungen, die aber nicht alles auffangen. Wir schätzen, dass die Deckungslücke dieses Jahr bei mindestens 10 Millionen Euro liegt, bei insgesamt 700 Millionen Euro Erlösen aus der Krankenversorgung.

Zahlt das Land?

Manns: Wir hängen an der Landeskasse und bekommen Geld wie alle Landesbehörden. Zu unserem Budget gehören neben den Einnahmen aus der Krankenversorgung auch 216 Millionen des Landes für Forschung und Lehre und 90 Millionen eingeworbene Forschungsgelder, sogenannte Drittmittel, pro Jahr. Die MHH hat bisher 38 Millionen Euro allein für die Covid-Forschung eingeworben.

Das Virus treibt die Forschung voran

Der Pathologe Professor Danny Jonigk ist einer von 121 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an der MHH zu Sars-CoV-2 forschen. Quelle: Karin Kaiser

Das heißt, durch Covid gab es eine beträchtliche Steigerung des Forschungsbudgets?

Manns: Wir geben normalerweise 80 bis 90 Millionen Euro Drittmittel pro Jahr aus. Vergangenes Jahr lagen wir am Ende bei gut 90 Millionen. Das meiste eingeworbene Geld für die Covid-Forschung war da noch nicht ausgegeben.

Was macht die MHH mit dem Geld?

Manns: Das verteilt sich auf viele viele Leute und Themen: Impfstoffentwicklung, neutralisierende Antikörper, die Auswirkung der Krankheit auf die Lunge und andere Organe sowie das Gefäßsystem, das Long-Covid-Syndrom und vieles mehr. Wir publizieren dramatisch mehr Forschungsergebnisse und müssen wahrscheinlich für die Veröffentlichungen viele Euro nachzahlen. Die Universitätsmedizin spielt bundesweit bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine besondere Rolle, weil wir an vorderster Front behandeln und forschen. Deshalb haben alle Unikliniken sich jetzt vernetzt, zum ersten Mal in dieser Form, und das Netzwerk Universitätsmedizin NUM gegründet, neben dem niedersächsischen Forschungsnetz COFONI.

Die MHH-Wissenschaftler Professor Professor Georg Behrens und Professor Reinhold Förster erforschen den Nutzen von Kreuzimpfungen. Quelle: Karin Kaiser

Was ist das Wichtigste, das Covid-Studien an der MHH bisher ergeben haben?

Manns: Einmal die Erkenntnis aus der Pathologie, welche Lungen- und auch Herzschäden Covid unter anderem durch Gefäßentzündungen auslöst. Was auch viel beachtet wurde: Dass die Antikörperproduktion besser ist, wenn für die Impfungen nacheinander zwei unterschiedliche Wirkstoffe angewendet werden, auch als heterologe Impfung bezeichnet. Wichtig sind dabei Antikörpertestungen aber auch Untersuchungen zu T-Lymphozyten. Dann die Untersuchungen zum Long-Covid-Syndrom. Dieses sind nur wenige spontane Beispiele, ohne Wertung gegenüber den vielen weiteren Forschungen und deren Ergebnissen aus der MHH.

Von Bärbel Hilbig und Mathias Klein