Mitarbeiter mit unentdeckter Corona-Infektion können speziell in Kliniken schnell zur Gefahr für die geschwächten Patienten werden. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) untersucht deshalb seit Ausbruch der Corona-Pandemie, wie häufig es bei Personal in der Krankenversorgung zur Infektion mit SARS-CoV-2 gekommen ist. Dazu testet ein Forschungsteam der Klinik für Rheumatologie und Immunologie das Blut von Beschäftigten auf Antikörper gegen das Virus. Denn Antikörper sind ein sicheres Zeichen, dass es eine Infektion gegeben hat.

Wenige Infizierte unter dem Klinikpersonal

„Wir wollten vor allem wissen, wie viele Studienteilnehmer erkrankt sind, ohne es zu merken. Denn am Anfang war die große Befürchtung, dass solche Mitarbeiter sich zum Superspreader entwickeln“, sagt Studienleiter Professor Georg Behrens. An der Covid-19-Contact-Studie (CoCo) waren zunächst 200 Klinikkräfte, ab Juli dann 1250 von insgesamt rund 3500 Mitarbeitern in der Krankenversorgung beteiligt. Das nach Behrens’ Einschätzung beruhigende Ergebnis: Es gab viel weniger Infizierte als befürchtet. Nur bei weniger als einem Prozent waren überhaupt Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachzuweisen – eine niedrige Infektionsrate, die noch leicht unter der anzunehmenden Rate in der gesamten Bevölkerung der Region Hannover lag.

1250 Mitarbeiter untersucht

Und vor allem: Es gab kaum „stille“ Infektionen. Nur zwei von mehr als 1250 Getesteten hatten sich bis Ende November 2020 infiziert, ohne es zu wissen. Sieben weitere Teilnehmer hatten eine durch einen PCR-Test nachgewiesene Infektion. Die Forscher und Forscherinnen folgern daraus, dass sich das Klinikpersonal verantwortungsbewusst verhält und die Hygienevorschriften beachtet. „Die Erwartung war ja, dass sich Mitarbeiter im Krankenhaus eher infizieren. Nun zeigt sich, wenn wir Schutzausrüstung gut einsetzen, ist die MHH für Mitarbeiter kein Risikogebiet“, erklärt Behrens.

Eine der ersten Institutionen bundesweit

Die MHH ist nach eigenen Angaben eine der ersten Institutionen bundesweit, die ihre Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte aus der Patientenversorgung regelmäßig testet. „Wir haben anfangs wöchentlich, dann monatlich Blutproben von mehr als 200 Teilnehmenden untersucht und gleichzeitig mithilfe von Fragebögen mögliche Symptome erfasst“, erklärt Doktorandin Anne Cossmann, eine Organisatorin der Studie. Eine zentrale Blutentnahme war wegen der Abstandsregeln nicht möglich – das medizinisch geschulte Personal nahm sich die Blutproben selbst ab.

Später kamen gut 1000 weitere Probanden hinzu, die alle sechs Monate getestet werden. Das Interesse an der CoCo-Studie sei enorm, sagt Professor Behrens. „Wir sind dankbar für die Teilnahmebereitschaft, können aber leider nicht noch mehr Interessierte einschließen.“

MHH testet Wirkung der Corona-Impfung

Wenn an der MHH die Impfung der Mitarbeiter gegen SARS-CoV-2 startet, geht die Studie in eine neue Phase. Die Forscher wollen untersuchen, wie gut die ausgelöste Immunantwort ausfällt. „Wir haben vorab Fragebögen zur Impfteilnahme an unsere Teilnehmer versendet. Aufgrund der Antworten gehen wir davon aus, dass sich 70 bis 80 Prozent gegen das Coronavirus immunisieren lassen werden“, schätzt Behrens. Die Frage sei, wie stark die Einzelnen jeweils auf den Impfstoff ansprechen, wie viele Antikörper sie bilden und wie lange der Impfschutz andauert.

