Bestimmte Faktoren wie Alter, Geschlecht und Lebensstil erhöhen das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Ein internationales Forschungsteam der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universität Marburg hat jetzt untersucht, warum bei manchen Patienten die Immunabwehr versagt. Und ob sich gegen dieses besondere Risiko angehen lässt.

Das menschliche Immunsystem kann Viruserkrankungen im Normalfall eigentlich abwehren. Allerdings gibt es ein Problem, wenn der Körper zu viel vom Gewebehormon Prostaglandin E2 (PGE2) produziert. Das Hormon bremst dann die Bildung der Immunzellen, die für die Abwehr der Sars-CoV-2-Infektion wichtig sind. Das haben die MHH-Forscherinnen Melanie Ricke-Hoch und Denise Hilfiker-Kleiner herausgefunden.

Covid-19-Kranke haben weniger Immunzellen

Die beiden haben aus Belgien, Italien und von der Hannover Unified Biobank der MHH Lungengewebe und Blutproben von schwer an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten erhalten. Sie fanden in den Proben einen deutlich erhöhten Spiegel des kritischen Gewebehormons. Das schwächt das Immunsystem, die Viren können sich ungehindert ausbreiten. Bei Untersuchungen in Lungengewebe-Proben von Menschen, die an Covid-19 starben, seien deutlich weniger B-Zellen zu finden gewesen als in gesunden Lungen, berichten die Wissenschaftlerinnen. Sie sind aber notwendig für die Virenabwehr.

Das Coronavirus fördert weitere Infektionen

Das Forschungsteam konnte außerdem zeigen, dass das Coronavirus für die erhöhte Produktion des Hormons PGE2 mitverantwortlich ist. Das Virus sorgt also selbst dafür, dass die Immunantwort schwächer ausfällt. „Dadurch öffnet sich die Tür für Sekundärinfektionen beispielsweise durch Pilze, wie sie bereits gehäuft in Indien aufgetreten sind“, erklärt Hilfiker-Kleiner, MHH-Professorin für molekulare Kardiologie sowie Dekanin an der Uni Marburg.

Auch die erneute Infektion mit dem Coronavirus ist dann möglich. Diese zweite Ansteckung könnte nach Ansicht der Wissenschaftlerin der Grund sein, weshalb bei schweren Covid-19-Verläufen die Immunreaktion plötzlich überschießt und es infolgedessen zu Organschäden kommt.

Risikofaktor: Zu viel vom falschen Hormon

Besonders ungünstig: Vor allem ältere Menschen, die sich wenig bewegen, haben oft bereits einen erhöhten PGE2-Spiegel. Das Forscherteam untersuchte zwei Wege, wie sich die Überproduktion des Hormons bremsen lässt. In Zellkultur konnte das Team nachweisen, dass der Pflanzenextrakt Taxifolin als PGE-2-Hemmer wirkt. Die Substanz wird aus dem Holz der sibirischen Lärche gewonnen und ist ein Nahrungsergänzungsmittel.

„Ob das als vorbeugende Maßnahme für Risikopatienten infrage kommt, müssen aber erst weitere Studien klären“, betont Ricke-Hoch. Eine Impfung könne das Präparat auf keinen Fall ersetzen. „Aber da der Impfschutz bei Älteren oft schwächer ausfällt, bietet das Präparat vielleicht zusätzlichen Schutz.“

Eine andere Möglichkeit ist mehr Bewegung. „Wir haben Blutproben gesunder Senioren untersucht, die ein Jahr ein leichtes Bewegungstraining gemacht haben“, sagt die Forscherin. In den Blutproben befand sich deutlich weniger vom Gewebehormon PGE2 als in Proben aus der Zeit vor dem Training.

Die Studie der MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie sowie der Uni Marburg entstand in Kooperation mit dem Twincore-Zentrum für Experimentelle und Klinische Forschung, einer gemeinsamen Einrichtung der MHH und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Sie ist in der multidisziplinären Online-Fachzeitschrift der Public Library of Science (PLOS ONE) erschienen.

