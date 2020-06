Hannover

Welche körperlichen und seelischen Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Menschen? Die Medizinische Hochschule Hannover beteiligt sich an einer weltweiten Studie, die diese Frage klären will. Das Projekt untersucht die akuten und die längerfristigen Folgen der Seuche und will herausfinden, welche Menschen ein höheres oder ein niedrigeres Risiko für Gesundheitsprobleme aufweisen. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Bevölkerung während zukünftiger Pandemien besser zu unterstützen.

„In Hannover liegt der Schwerpunkt auf den Auswirkungen, die die Corona-Krise auf psychisch labile Menschen hat“, erklärt Professor Kai Kahl, geschäftsführender Oberarzt an der psychiatrischen MHH-Klinik. Ihn interessiert besonders, welche Folgen Quarantäne und Kontaktsperren auf Menschen mit manischen oder depressiven Erkrankungen, mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder Borderline-Syndrom haben.

Fast 200 Wissenschaftler machen mit

Außer der MHH-Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie sind weitere deutsche und zahlreiche internationale Unikliniken beteiligt. „Mit der Studie haben wir ein hervorragendes Instrument, um repräsentative Daten aus der Bevölkerung vieler Länder, unabhängig von ihrer Sozialstruktur und Wirtschaftskraft, zu erhalten“, sagt Professor Kahl. Mithilfe der Erkenntnisse könnten Versorgungsengpässe mit lebensnotwendigen Medikamenten oder auch das Ungleichgewicht bei der Behandlung von Covid-19-Patienten und anderen Kranken während der Krise vermindert werden.

Die Studie COH-FIT (Collaborative Outcomes Study on Health and Functioning during Infection Times) ist die weltweit größte Untersuchung dieser Art. Fast 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus mehr als 40 Ländern und sechs Kontinenten wirken daran mit.

Die Studie beruht auf einer Online-Befragung der breiten Öffentlichkeit. Teilnehmen können Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren, wenn deren Erziehungsberechtigte zustimmen. Die Daten werden in drei Wellen – während der Pandemie, drei Monate und sechs Monate danach – erhoben. Professor Kahl rechnet in Deutschland mit mindestens 24.000 Teilnehmern. „Es dürfen aber auch sehr viel mehr werden.“ Interessierte können unter www.coh-fit.com den Fragebogen ausfüllen.

Von Bärbel Hilbig