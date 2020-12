MHH-Experte: Ausbreitung des mutierten Coronavirus lässt sich nicht stoppen

Hannover

Die Verbreitung des mutierten und offenbar deutlich ansteckenderen Coronavirus aus England wird sich in Deutschland nicht aufhalten lassen, meint der international renommierte Lungenexperte Prof. Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Zwar werde versucht, die Ausbreitung in Deutschland so lange wie möglich hinauszuzögern, bis ein Teil der Bevölkerung geimpft sei. Ob das aber gelinge, sei unklar. „Wir können uns ja nicht komplett abschotten“, sagt er. In England sei zu sehen, dass die Mutation die ursprüngliche Virusversion sehr schnell verdränge.

Mutation nicht mehr so gefährlich?

Die jetzt entdeckte mutierte Version ist 70 Prozent ansteckender als das bisherige Coronavirus. Deshalb haben die meisten europäischen Länder den Flugverkehr mit Großbritannien unterbrochen. Bei einer am Sonntagabend in Hannover-Langenhagen angekommenen Maschine wurden alle Passagiere getestet, ein Passagier mit positivem Ergebnis. Der betroffene Fluggast und seine Familie wurden in ihre Wohnung gebracht. Dort müssten sie sich in Quarantäne begeben.

Dass das Coronavirus mutieren werde, sei allen Experten von Anfang an klar gewesen, meint Prof. Welte, der auch kommissarischer Vizepräsident der MHH ist. Jetzt müsse man lernen, wie sich die Mutation des Coronavirus verhalte. „Üblicherweise ist es so, dass mutierte Viren, die ansteckender werden, nicht mehr so gefährlich für die Gesundheit der Menschen sind“, sagt der Experte. Wenn sich das auch bei dieser Mutation so verhielte, wäre das ein großes Glück. Aber derzeit sei es für solche Erkenntnisse noch zu früh.

Von Mathias Klein