Hannover

Mit einem neuen Therapieangebot will die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) Menschen mit Glücksspielsucht oder Videospielsucht bereits in einem frühen Stadium erreichen. Das MHH-Zentrum für Seelische Gesundheit startet ambulante Gruppentherapien für beide Abhängigkeitsformen. Ein ähnliches Angebot zur Behandlung von Kaufsucht existiert bereits seit zehn Jahren.

„Bei Computer- und Videospielsucht geht es um die entgleiste Nutzung von Onlinespielen, über die Betroffene zunehmend die Kontrolle verlieren. Sie vernachlässigen Schule, Arbeit und soziale Kontakte zugunsten des exzessiven Online-Gaming“, berichtet Professorin Astrid Müller von der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie.

Insbesondere Männer im Alter von 14 bis 30 Jahren betroffen

Glücksspiele an Geldspielautomaten, Poker oder Sportwetten sind in der Bevölkerung weit verbreitet und haben ein hohes Abhängigkeitspotenzial. „Insbesondere Männer im Alter von 14 bis 30 Jahren weisen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Abhängigkeit auf“, erklärt Privatdozent Alexander Glahn. Aber nur eine Minderheit der Betroffenen nehme bisher therapeutische Hilfe in Anspruch.

Personen mit Computer- und Videospielsucht oder Kaufsucht können sich in der psychosomatischen Ambulanz melden und einen Termin unter Telefon (05 11) 5 32-31 36 vereinbaren. Glücksspielsüchtige können sich – mit einer Überweisung durch ihren Hausarzt – ohne vorherige Terminvereinbarung montags, mittwochs und freitags zwischen 9 und 11 Uhr in der psychiatrischen Poliklinik vorstellen.

Behandlung dauert etwa vier Monate

In den Gruppentherapien geht es um Selbststeuerung, den Umgang mit Rückfällen und den Aufbau von alternativen Freizeitaktivitäten. Die Behandlung dauert etwa vier Monate. Die Gruppen umfassen sechs bis acht Patientinnen und Patienten.

Das Angebot für eine ambulante Gruppentherapie zur Behandlung der Kaufsucht existiert bereits seit 2012 an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie. „Die gekauften Waren werden verheimlicht, versteckt, entschuldigt, nicht ausgepackt oder gehortet“, erläutert Professorin Müller. „Die Kaufgewohnheiten werden lange Zeit verschwiegen oder verharmlost, führen aber im Laufe der Zeit zu erheblichen psychischen, sozialen und nicht zuletzt finanziellen Problemen“.

Von Bärbel Hilbig