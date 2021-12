Hannover

Ein Engpass wird zum Dauerzustand: Schon seit Jahren können auf der Kinderintensivstation 67 der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) längst nicht alle der 18 bis 20 Betten betrieben werden. Momentan sind es zehn, für die restlichen fehlt das Personal. Kleine, schwer kranke Patienten müssen immer häufiger abgewiesen werden. „Es ist zum Verzweifeln, da kann ein Kind sterben, und wir können es nicht ändern“, sagt Michael Sasse, Oberarzt auf der MHH-Kinderintensivstation. Das Team sucht dann händeringend nach einem Intensivbett in einer anderen Klinik. Und es darf nicht irgendein Krankenhaus sein. „Wer zu uns verlegt wird, bedarf ja der Behandlung einer Universitätsklinik, diese Expertise können nicht alle vorhalten“, so Sasse.

MHH hat größte kinderintensivmedizinische Einheit Deutschlands

Die MHH verfügt über eine der größten Kinderintensivstationen in Deutschland und behandelt jährlich etwa 1100 Patienten und ist damit die größte kinderintensivmedizinische Einheit Deutschlands. Jedes der Betten ist mit Beatmungsgeräten ausgestattet, weshalb in der Klinik schwere Fälle wie Organversagen und Herz-Lungen-Komplikationen behandelt werden können. Doch weil Pflegekräfte fehlen, stehen Betten seit Jahren leer.

Auch in der Kinderklinik auf der Bult hat der Pflegenotstand im Gesundheitswesen gravierende Folgen für die Behandlung schwer kranker Kinder. Zehn Intensivbetten für kleine Patienten hält die Einrichtung vor. Derzeit können jedoch so gut wie nie alle Betten betrieben werden, „sechs bis acht in der Regel, wenn weitere Krankheitsfälle beim Personal dazukommen, müssen wir auch schon einmal mit vier Betten Vorlieb nehmen“, so Vorständin Agnes Genewein.

Der Pflegemangel hat sich in den vergangenen Jahren noch verschärft, nicht zuletzt durch die Corona-Krise. „Die Arbeitsverdichtung ist enorm“, so der Kinderarzt. „Unsere Plätze sind oftmals die letzte Rettung für manche Kinder.“ Sasse sagt, er habe schon viele schlaflose Nächte gehabt, in denen er überlegt hat, welchen kleinen Patienten er am nächsten Morgen auf eine andere Station verlegen könnte, wenn ein neuer Notfall kommt. Nicht alle schweren Fälle versorgen zu können bedeutet auch, dass Kinder sterben.

„Zuweilen dramatische Ausmaße“

„Die allgemeine Erschöpfung und der Kapazitätsdruck sind auch für die Patienten nicht gut“, betont der Oberarzt. Oft übernimmt das MHH-Team den Transport eines Kindes, auch wenn in der eigenen Klinik kein Bett frei ist. Dann geht es etwa weiter nach Hamburg. „Das nimmt dramatische Ausmaße an zuweilen.“ Die Kapazitätsknappheit sei fast schon ein Dauerzustand, „aber jetzt explodiert die Situation wegen der Infektwelle“, sagt Sasse. Sei im vergangenen Jahr ein positiver Corona-Effekt die ausbleibende Infektwelle gewesen, so sei jetzt eine Verdopplung zu verzeichnen – in Zahl und Schweregrad.

Therapien sind begrenzt

Allein hausintern verzeichnet die Station täglich Anmeldungen. Und täglich werden Patientinnen und Patienten abgelehnt. Etwas Schlimmeres – auch für das Personal – gebe es nicht. 20 bis 30 Prozent der Pflegekräfte, so schätzt Sasse, seien in den vergangenen Jahren in den Ruhestand gegangen, zumindest im Bereich der Intensivpflege konnten die Mitarbeiter ersetzt werden. Unter den herrschenden Umständen der Mangelverwaltung seien viele Therapien begrenzt, so sei die Realität für Ärzte und Pflegekräfte, Tag für Tag, Schicht für Schicht. Auch für Fortbildungen und Krisenmanagement bleibe keine Zeit. Vor ein paar Jahren noch wurden pro Jahr mit 18 Betten rund 1200 Patienten versorgt. „Jetzt versorgen wir 1100 Patienten mit zehn Intensivbetten.“

„Auch wenn wir großen Bedarf an mehr Personal für weitere Betten haben, konnten wir über die Jahre – trotz Covid – zahlenmäßig das Niveau der Behandlungskapazitäten halten“, betont MHH-Sprecher Stefan Zorn. Die Hochschule arbeite zudem an einem Konzept, um dem Pflegenotstand vor allem auf Station 67 zeitnah zu begegnen. So soll die häufige Kurzzeitbelegung auf der Station mit einer Umstrukturierung der ärztlichen Zuständigkeiten verringert werden – diese Eingriffe werden nun durch dafür zuständige Teams durchgeführt.

Akademie für Intensivpflege

Zudem wird ein Ausbildungsprogramm für die Pflege mit Ausbildung in allen wesentlichen Themen der Intensivmedizin und der Bildung einer in Deutschland einmaligen Akademie für Kinderintensivpflege aufgebaut, des Weiteren soll eine bessere Entlohnung für weitergebildete Intensivpflegekräfte die Situation entschärfen.

Vom Land ist indessen kaum Unterstützung zu erwarten. „Uns ist nicht bekannt, dass schwer kranke Kinder in der MHH abgewiesen wurden und aus diesem Grund verstorben sind. Gleichwohl wissen wir um die Probleme des Pflegeberufes“, sagt Inka Burow, Sprecherin des Wissenschaftsministeriums. „Das Land hat nur auf den Faktor Einkommen insoweit Einfluss, als es über den Tarifverbund der deutschen Länder weitere, als die ohnehin dort vereinbarten tariflichen Verbesserungen anstreben könnte. Dies ist allerdings aufgrund der Haushaltssituation in allen Ländern kaum möglich.“

Von Susanna Bauch