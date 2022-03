Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) bereitet sich aktuell darauf vor, in Kürze schwerkranke Kinder aus dem ukrainischen Kriegsgebiet aufzunehmen. Bei den Mädchen und Jungen handelt es sich nach Angaben der Klinik um krebskranke Patientinnen und Patienten. Wie viele genau kommen werden, ist derzeit unklar. Nach Informationen dieser Zeitung sollen es zunächst zwei Kinder sein.

MHH-Sprecher Stefan Zorn bestätigt auf Anfrage: „Wie alle anderen Kinder-Onkologien in Deutschland werden auch wir Kinder aus der Ukraine aufnehmen.“ Noch wisse die Kinderklinik nur wenig über die Umstände sowie die Fluchthintergründe der ukrainischen Patienten, so der Sprecher weiter. „Es soll sich um Kinder handeln, die fliehen mussten, während sie sich aufgrund einer Krebserkrankung zu Hause in Therapie befanden.“ Ob die krebskranken Flüchtlingskinder mit ihren Eltern und Geschwistern nach Hannover kommen, konnte die MHH nicht bestätigen.

Berliner Charité koordiniert Verteilung von krebskranken Kindern

Nach Angaben von Gudula Mechelk, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH), koordiniert die Berliner Charité – mit Unterstützung der GPOH – zentral die Verteilung krebskranker Kinder aus der Ukraine auf deutsche Kinderkrebskliniken. Demnach seien noch in dieser Woche zwei Verlegungen an die MHH geplant, so Mechelk: „Wir gehen davon aus, dass es weitere Patienten geben wird, da bereits ein neuer Transport angekündigt wurde.“ Die Behandlungskosten der jungen Patientinnen und Patienten werden angeblich vom Amt für Migration übernommen.

Zurzeit werden geflüchtete Kinder sowie ihre Familien in Polen identifiziert. In einer zentralen Unterkunft in einer Kleinstadt bei Kielce im Süden des Landes kommen die schwerkranken Jungen und Mädchen unter. Bei dem Gebäude soll es sich um eine ehemalige Kurklinik handeln, die von den Organisatoren vergangene Woche kurzerhand „unicorn clinic“ getauft wurde, englisch für Einhorn-Klinik.

Polnische Kinderkliniken setzen Hilferuf ab

Nach Medienberichten seien einige der Kinder zuvor mit Hilfskonvois aus der Ukraine direkt in die Einrichtung gebracht worden, andere sind mit ihren Familien auf eigene Faust nach Polen geflüchtet. Insgesamt sollen inzwischen mehr als 400 Kinder in der Sammelstelle angekommen sein.

Dort werden sie zunächst von Ärzten untersucht und überprüft, welche Kinder überhaupt transportfähig sind. Zudem werden auch ihre Krankenakten übersetzt, sodass die Kinder an Krankenhäuser in Deutschland sowie ins europäische Ausland weitervermittelt werden können. Neben Deutschland haben sich unter anderem auch Spanien, Italien, die Schweiz, Großbritannien und Tschechien bereiterklärt, die jungen Patienten aufzunehmen.

Bereits 90 Kinder aus der Ukraine nach Deutschland gebracht

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind immer mehr Flüchtlinge ins Nachbarland Polen geströmt, darunter zahlreiche krebskranke Kinder. Das brachte die polnischen Kliniken zunehmend ans Limit. In der vergangenen Woche hatten die Krebsstationen der Kinderkliniken im Land einen internationalen Hilferuf abgesetzt. Man könne nicht mehr alle ukrainischen Kinder, die nach Polen geflüchtet sind, behandeln – es fehlten dafür freie Kapazitäten, erklärte Wojciech Mlynarski von der Medizinischen Universität Lodz seinen deutschen Kollegen vergangene Woche am Telefon. Die Berliner Charité sagte sofort Hilfe zu. Angelika Eggert, Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie an der Charité, kontaktierte bundesweit Kinderkliniken, erstellte Listen mit freien Behandlungsplätzen.

Wenige Kinder nach Transport verstorben

Innerhalb weniger Tage sind bereits rund 90 krebskranke Mädchen und Jungen aus der Ukraine in deutschen Kliniken angekommen. „Einige der Kinder hatten nicht mal mehr Schmerzmittel, andere brauchten dringend eine Fortsetzung ihrer Chemotherapie“, berichtet Eggert gegenüber der „Welt“. Für einige wenige kam die Hilfe zu spät: Sie seien nach ihrer Ankunft an ihrer bereits weit fortgeschrittenen Erkrankung verstorben.

Die Anteilnahme für die bald eintreffenden krebskranken Kinder in der MHH ist groß. An der nahe gelegenen IGS Roderbruch hat die Schulgemeinschaft zu Wochenbeginn eine Sammelaktion für die Geflüchteten gestartet – und zur Spende von Windeln, Kleidung, Spielzeugen und Kuscheltieren aufgerufen. Darüber hinaus kamen weitere zehn Tonnen Spenden zusammen, die knapp 200 Zehntklässler der IGS am Donnerstag in einen Lkw verladen hatten. Dieser soll laut Schule inzwischen in der Westukraine angekommen sein.

