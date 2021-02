Hannover

Für Krebspatienten in Niedersachsen verbessert es die Chancen auf Heilung: Die Deutsche Krebshilfe hat die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und die Universitätsmedizin Göttingen gemeinsam zum Onkologischen Spitzenzentrum ernannt. Der Titel ist eine Auszeichnung, die an den Standorten erfahrungsgemäß Krebsforschung und die Behandlung der Kranken deutlich voranbringt. Bislang gab es bundesweit 13 Onkologische Spitzenzentren.

„Für Niedersachsen ist das ein sehr großer Schritt. Wir waren bisher eine weiße Landkarte“, sagt MHH-Professor Peter Hillemanns. Die beiden Hochschulkliniken haben eigens dafür im November 2019 ihre Kräfte gebündelt und das Comprehensive Cancer Center Niedersachsen (CCC-N) gegründet. Internationale Expertinnen und Experten der Deutsche Krebshilfe haben dem noch jungen Zentrum jetzt hervorragende Arbeit in Therapie und Forschung bescheinigt.

Das Ziel: Neue Krebstherapien schnell verbreiten

Tatsächlich stechen bundesweit bisher oft andere Unikliniken in der Krebsforschung hervor. Mit dem Gütesiegel als Onkologisches Spitzenzentrum kann sich das CCC-N nun wesentlich besser auf große internationale Krebsstudien bewerben. „Für uns ist es wichtig, dass wir die Forschung vorantreiben, damit wir Patienten möglichst schnell neue Diagnostikmethoden und Therapieverfahren zuteilwerden lassen“, betont Hillemanns, stellvertretender Sprecher des Verbunds.

Zur Arbeit der Comprehensive Cancer Center gehört von Anfang an eine Verbesserung der Patientenversorgung in der Fläche. Das CCC-N arbeitet dafür landesweit mit Kliniken und Fachpraxen zusammen. Neue Therapieformen sollen sich, so das Ziel, durch die Schulung von Fachärzten schnell verbreiten. Patienten profitieren, weil auch niedergelassene Ärzte ihren Fall in den gemeinsamen wöchentlichen Tumorkonferenzen des Comprehensive Cancer Center vorstellen können.

Über Krebskranke mit schweren oder seltenen Erkrankungen, für die es keine Standardtherapie gibt, berät eine besondere Tumorkonferenz. Durch Genanalyse versuchen die Fachleute, dort ein individuelles Behandlungskonzept zu entwickeln. Denn manche Tumore wirken nur äußerlich ähnlich und wurden bisher aber mit gleichen Medikamenten behandelt. Wenn die Identität der Tumore genau aufgeschlüsselt werde, können dagegen effizientere Behandlungsmöglichkeiten gefunden werden, erklärt Professor Volker Ellenrieder, Sprecher des CCC-N.

Jährlich 50.000 neue Krebsfälle in Niedersachsen

Ärztinnen und Ärzte im Comprehensive Cancer Center Niedersachsen behandeln 15.000 Krebspatienten pro Jahr. Quelle: A.Junge/medjunge

Das Zentrum stellt außerdem auf einer Studienplattform die in Niedersachsen laufenden Krebsstudien vor. Ärzte sehen so, ob ein Projekt mit innovativen Methoden dabei ist, das sich für einen ihrer Patienten empfiehlt. In Niedersachsen werden jedes Jahr rund 50.000 Krebserkrankungen neu diagnostiziert. „Man kann sagen, jeder zweite Niedersachse wird im Laufe seines Lebens an Krebs erkranken“, sagt Hillemanns.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler hatte die Kooperation von MHH und Göttinger Uniklinik vorangetrieben. „Das junge Spitzenzentrum eröffnet allen Krebspatientinnen und -patienten weitere Perspektiven und macht ihnen Hoffnung. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache weltweit – wir müssen ihr unsere ganze Aufmerksamkeit widmen.“

Die Deutsche Krebshilfe unterstützt die Bildung von Zentren in der Krebsmedizin seit 2007 mit einem eigenen Förderprogramm. Das neue Onkologische Spitzenzentrum in Hannover und Göttingen bekommt nun insgesamt drei Millionen Euro verteilt auf vier Jahre. Die Leistungsfähigkeit wird regelmäßig überprüft. Ziel ist es, Krebspatienten in ganz Deutschland auf hohem Niveau und mit einheitlichen Qualitätsstandards zu behandeln.

Von Bärbel Hilbig