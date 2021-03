Hannover

Bei einem Einsatz von Sicherheitsleuten in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist ein Patient ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen die beiden Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes wegen fahrlässiger Tötung.

War der Patient angetrunken?

Der Vorfall, von dem Oberstaatsanwalt Thomas Klinge von der Staatsanwaltschaft Hannover jetzt auf Anfrage der HAZ berichtete, hatte sich bereits am 26. Januar ereignet. Ein junger Mann sei von der MHH nach einer stationären Behandlung entlassen worden und habe die Klinik verlassen. Anschließend sei er jedoch wieder zurückgekommen und habe sich auf derselben Station erneut in Behandlung begeben wollen. Möglicherweise sei er dabei angetrunken gewesen, so Klinge weiter.

Als der Mann verlangt habe, ihn wieder in der Klinik aufzunehmen, sei ihm gesagt worden, dass sein Bett bereits wieder vergeben sei. Daraufhin sei der Patient rabiat geworden, das Pflegepersonal habe den Sicherheitsdienst gerufen. Was dann passiert ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Vermutlich haben zwei Security-Mitarbeiter den jungen Mann zu Boden gebracht. Plötzlich sei er tot gewesen, berichtet Oberstaatsanwalt Klinge.

Knie auf die Brust gedrückt?

Nach den bisherigen Erkenntnissen wird geprüft, ob die beiden Sicherheitsleute dem Patienten ihre Knie auf den Brustkorb gedrückt haben, sodass der Mann keine Luft mehr bekam und dann an Sauerstoffmangel starb.

Von der Obduktion der Leiche liege bisher erst ein Zwischenbericht vor, betonte Klinge. Die Todesursache sei deshalb noch nicht völlig klar. Bevor ein Abschlussbericht vorliegt, müssten noch die Ergebnisse weiterer Untersuchungen abgewartet werden. Die sollen klären, ob der Mann womöglich angetrunken war oder unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden habe. Außerdem seien die Vernehmungen von Mitarbeitern der Klinik wie dem Pflegepersonal und dem zuständigen Arzt noch nicht abgeschlossen, berichtete Klinge.

Kein Kommentar von der MHH

Die MHH wollte am Montag nichts zu dem tödlichen Vorfall sagen. „Zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht“, erklärte Sprecherin Simone Corpus. Oberstaatsanwalt Klinge zufolge könnten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der MHH das Hausrecht ausüben. Sie dürften dann beispielsweise unerwünschte Personen hinauswerfen.

Zuletzt hatte das Eingreifen des Sicherheitsdienstes in der MHH vor einigen Jahren Schlagzeilen gemacht: Ein 41-Jähriger hatte im Mai 2014 auf einen Mitarbeiter der Uni-Klinik eingestochen, daraufhin hatten Mitarbeiter der MHH-Security eingegriffen.

Von Mathias Klein