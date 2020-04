Prof. Manns, seit einigen Wochen ist die Region Hannover im Ausnahmezustand, auch die Kliniken müssen sich auf völlig neue Anforderungen einstellen. Erkennen Sie die MHH noch wieder?

Erkennen kann ich sie schon noch, doch wir arbeiten in einer Stresssituation wie noch nie. Die MHH hat ihren Betrieb komplett umgestellt. Im Augenblick behandeln wir 22 Patienten mit Covid-19-Symptomen, elf von ihnen werden auf der Intensivstation beatmet. Ich muss sagen: Ich hatte mehr befürchtet. Wir wären jetzt auch für einen drastischen Anstieg der Patientenzahlen gerüstet.

Wie viele Menschen konnten geheilt nach Hause gehen?

Wir hatten bisher einen Covid-bedingten Todesfall auf der Intensivstation. Zwei Patienten von der Intensivstation und alle auf Normalstation konnten entlassen werden. Die durchschnittliche Behandlungsdauer für diese Patienten auf der Intensivstation liegt bei uns zwischen zwei und drei Wochen. Patienten, die nicht intensivpflichtig werden, können die MHH in der Regel wesentlich schneller verlassen.

Welche Kapazitäten hat die MHH für Corona-Patienten geschaffen? Könnte die Klinik in einem Extremfall reagieren, wenn etwa wie in Wolfsburg einige Dutzend Bewohner eines Pflegeheimes innerhalb weniger Tage schwer krank werden?

Wir haben die Kapazität an Intensivpflegeplätzen deutlich erhöht. Wir haben in allen Bereichen – Intensiv- und Normalstationen – freie Bettenkapazität geschaffen, weil wir verschiebbare Operationen eingestellt haben. Jeden Morgen beraten Präsidium und unsere Einsatzleitung, wie viele Betten wir an diesem Tag für Covid-19-Fälle benötigen. Wir können extrem flexibel agieren.

Gibt es Planspiele, eine Art Worst-Case-Szenario für die nächsten Wochen?

Ich glaube, dass wir nach unseren Vorbereitungen für alle Fälle gerüstet sind. Wir müssen abwarten, wie sich die Fallzahlen entwickeln, wenn die politisch angeordneten Beschränkungen nach und nach aufgehoben werden, wenn also Schulen öffnen und Betriebe wieder anlaufen. Aber es gibt in der Region nicht nur die MHH, auch Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover und kirchlicher Träger behandeln SARS-CoV-2-infizierte Menschen. Dazu kommt für den Notfall noch die Behelfsklinik auf dem Messegelände, als Überlaufbecken für Covid-19-Patienten mit leichteren Krankheitsverläufen.

Für dieses Provisorium entwickelt die MHH im Landesauftrag ein Konzept. Sollen dort ausschließlich Menschen mit Covid-19-Verdacht behandelt werden oder auch Patienten, die sich zum Beispiel ein Bein gebrochen haben?

Also, wer sich ein Bein bricht, wird natürlich in der MHH oder einer anderen Klinik der Region operiert und nicht auf dem Messegelände. Die Behelfsklinik, die von der MHH im Notfall betrieben werden soll, wird für Covid-19-Patienten mit leichteren Krankheitsverläufen zur Verfügung stehen. Sie wird nur in Betrieb gehen, wenn die Landesregierung eine besondere gesundheitliche Notlage erkennt.

Der Standard in diesem Provisorium ist notwendigerweise geringer als in einem normalen Krankenhaus. Können dort jederzeit Patienten eingeliefert werden?

Die Regionskliniken würden Covid-19-Patienten, die auf Normalstationen liegen, dorthin verlegen, wenn sie keine Behandlungskapazitäten mehr haben und eine Entlassung nach Hause noch nicht möglich ist. Direkte Aufnahmen in das Behelfskrankenhaus sind nicht geplant.

Glauben Sie, dass jemals Patienten in der Notklinik behandelt werden?

Ich hoffe es nicht. Tatsächlich muss ich sagen, dass sich bei uns angesichts der Entwicklung in den vergangenen Tagen ein vorsichtiger Optimismus breitmacht. Wir haben noch genügend freie Kapazitäten. Auch aus dem Corona-Hot-Spot Bayern haben wir erfahren, dass nicht alle in Kliniken vorhandenen Beatmungsgeräte eingesetzt werden müssen.

Das klingt, als könnten aus der Sicht des Klinikchefs Einschränkungen für die Bürger bald wieder gelockert werden.

Noch nicht. Die Woche nach Ostern ist eine ganz entscheidende Woche. Dann werden wir sehen, ob die zahlreichen Einschnitte im öffentlichen Leben Infektionen und schwere Covid-19- Erkrankungen verhindern konnten. Auf jeden Fall sollten wir vorsichtig und bedacht mit Lockerungen umgehen. Beschränkungen sollten stufenweise aufgehoben werden, und dann müssen wir beobachten, wie sich die Zahl der Neuinfektionen entwickelt und ob es zu einem Wiederanstieg kommt.

Nicht alle haben so viel Geduld und Verständnis. Viele Menschen halten die politisch angeordneten Maßnahmen für zu streng. Manche fühlen sich zu Hause eingesperrt, andere fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz.

Das ist so, und der Druck auf die Politik wird immer größer werden, diese Regeln zu lockern. Doch es sieht so aus, dass dank der getroffenen Maßnahmen die Verdopplungszeit von Neuinfektionen in Deutschland auf derzeit etwa 15 Tage erhöht werden konnte. Damit sind wir auf dem richtigen Weg, sollten aber diesen Zeitraum weiter ausbauen. Es ist eine einfache Rechnung: Eine durchschnittliche Erkrankung dauert etwa zwei Wochen. Wenn wir also die Verdopplungszeit auf möglichst weit über 14 Tage strecken, hätten wir mehr genesene Covid-19-Patienten als neu Erkrankte. Unser Gesundheitssystem wäre nicht überfordert, weil immer wieder Betten frei würden.

In vielen Kliniken und Pflegeheimen haben sich Beschäftigte angesteckt. Wie ist es in der MHH?

Eine Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich mit dem Coronavirus infiziert, alle aber außerhalb der MHH, etwa bei Urlaubsreisen in Skigebiete. Auch haben wir gerade einen niedrigen Krankenstand. Es gibt eine Solidarität und Motivation im Haus, die mich sehr beeindruckt. Und ich hoffe, dass die aktuelle Wertschätzung für Kliniken und Personal in der Bevölkerung und in der Politik diese Pandemie überdauert.

Könnte die MHH Pflegekräfte und Ärzte ersetzen, sollten etwa ganze Stationen wegen Ansteckungen geschlossen werden müssen?

Bis zu einem gewissen Grad geht das. Aber Personal ist eine begrenzte Ressource.

Sie haben von einer neuen Wertschätzung gesprochen. Sehen Sie diese Krise auch als Gelegenheit für Kliniken wie die MHH, auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hinzuweisen?

Absolut. Als wir hier vor ein paar Jahren unsere Erwachsenen-Infektionsstation aufgebaut haben, hieß es, 150.000 Euro für ein Zimmer sei viel zu teuer. Die MHH würde kaum Patienten mit schweren Infektionskrankheiten behandeln – und an Pandemien dachte niemand. Jetzt sieht man: So etwas kann immer passieren, wir müssen vorbereitet sein. Deutschland ist bisher in Europa vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, die Welt rätselt und wundert sich über die bisher vergleichsweise geringen Todeszahlen hierzulande. Wir haben aber auch ein gutes Gesundheitssystem. In Deutschland haben wir uns oft genug selbst kritisiert, dass es bei uns mehr Krankenhausbetten und Intensivkapazität pro Einwohner gibt als in vielen anderen Ländern. Diese Kapazitäten sind jetzt in der Corona-Krise 2020 sehr willkommen und geben uns eine gewisse Sicherheit.

Wie sehen Sie in diesen Wochen die Rolle der Politik?

Ich muss sagen, die Politikerinnen und Politiker sind so ernsthaft, wie ich das selten erlebt habe, ob bei Land, Region oder Stadt. Sie bemühen sich zurzeit auf allen Ebenen um die Krankenhäuser. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so, denn natürlich ist die Corona-Krise für unser Land wie auch für die MHH eine wirtschaftliche Ausnahmesituation mit erheblichen Folgen. Ich nenne mal eine Zahl: Vom Land untersagte aufschiebbare Operationen, geschlossene Ambulanzen und die für Corona-Patienten vorgehaltenen, aber nicht genutzten Kapazitäten in der MHH kosten uns jeden Monat 10 Millionen Euro.

Von Gunnar Menkens