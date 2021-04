MHH-Präsident Prof. Michael Manns: „Wir können uns auf den Sommerurlaub freuen“

Prof. Manns, wie ist die Corona-Lage an der Medizinischen Hochschule (MHH)?

Die Corona-Lage ist angespannt, aber beherrscht. Wir haben so in der Regel zwischen 30 und 50 Patienten, knapp die Hälfte davon Intensivpatienten. Das schwankt immer. Aber in Hannover haben wir eine konstante Situation, etwa seit Oktober/November letzten Jahres. Die Inzidenz schwankt zwischen 100, 130, mal 150, sodass wir die zweite Welle eigentlich nie verlassen haben, sondern uns konstant seit einem halben Jahr in der zweiten Welle befinden.

Sind wir aus dem Gröbsten raus?

Ich glaube ja. Wir sind beunruhigt, dass die Zahlen weiter hoch sind. Die Politik ist auch beunruhigt. Die Impfung ist das, was uns hilft. Und die Tatsache, dass es in Heimen seit dem 11. März keine Toten mehr gegeben hat, ist ein ermutigendes Zeichen. Und wenn man sich die Daten ansieht, kann man erkennen, das Infektionsalter ist in die jüngeren Generationen gewechselt. Dort kann die Impfung noch nicht flächendeckend durchgeführt werden.

Können wir uns jetzt auf den Sommerurlaub freuen?

Wir können uns auf den Sommerurlaub freuen. Wo und wie der aussehen wird, kann ich Ihnen jetzt aber noch nicht skizzieren. Aber Sie sprechen etwas anderes an, das ist der Aufenthalt im Freien, das haben wir auch schon im vergangenen Jahr erlebt. Auch dieses Virus hat etwas mit den Temperaturen zu tun. Impfungen, Hygienemaßnahmen und der Anstieg der Temperaturen werden hier eine Entspannung bringen. Und wenn wir die Herdenimmunität durch Impfungen dann im August, September oder Oktober erreicht haben, erleben wir hoffentlich einen anderen Winter als zuletzt.

MHH-Präsident seit 2019 Professor Michael P. Manns ist seit dem 1. Januar 2019 Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Der weltweit bekannte und angesehene Leberforscher leitet seit 1991 als Direktor die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie. Bevor er zur MHH kam, arbeitete er in Berlin, San Diego und Mainz. Von 2015 bis 2018 war er außerdem Klinischer Direktor des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig und Gründungsdirektor des Zentrums für Individualisierte Infektionsmedizin (CIIM) Hannover. Der Fan von Hannover 96 ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Töchtern.

Es gibt viele Menschen, die Astrazenca als Impfstoff ablehnen, wie sehen Sie das als Mediziner?

Ich glaube, Astrazeneca wird zu kritisch gesehen. Wir haben über Astrazeneca die Daten. Jetzt wird gesagt, dass mit Astrazeneca beim zweiten Mal nicht geimpft werden soll. Wir haben aber keine Daten über die Kombination, nur Vermutungen. Ich sehe aber keinen Grund, warum man nicht mit Astrazeneca impfen sollte. Es wird sicherlich schwierig, wenn am Ende fünf oder sechs Impfstoffe auf dem Markt sind, und der Patient frei wählen soll, welchen Impfstoff er bekommt. Da stoßen wir auf logistische Grenzen. Ich glaube, man muss bei Astrazeneca genau hinschauen. Offenbar haben die Fälle mit dem Geschlecht und dem Alter der Patientinnen zu tun. Das müssen wir ins Verhältnis zum Nutzen setzen. Das ändert nichts daran, dass man im Einzelfall die Warnsignale wahrnehmen muss. Das ist wie bei jedem anderen Medikament. Ein Medikament, das keine Nebenwirkungen hat, hat meist auch keine Wirkung.

