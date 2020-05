MHH-Professor im Interview: „Wie viele Lockerungen verträgt Niedersachsen, Herr Stoll?“

Herr Prof. Stoll, wie beurteilen Sie die flächendeckenden Lockerungen von Beschränkungen in der Corona-Krise, die Niedersachsens Landesregierung jetzt zügig umsetzen möchte?

Die Bemühungen einer Eindämmung sind bislang messbar erfolgreich gewesen. Niedersachsen kann sich daher einen behutsamen Wiedereinstieg leisten, denn unsere Infektionszahlen liegen weit unter dem Bundesdurchschnitt. Weiter sinkende Zahlen würden eine Herdenimmunität unnötig verzögern. Dennoch bleibt richtig, nur eine vorsichtige Aufhebung einzelner Maßnahmen zuzulassen.

Viele Menschen befürchten nach Lockerungen eine zweite, weitaus heftigere Welle der Infektion. Begünstigt die Rücknahme von Beschränkungen diese Prognose nicht?

Bislang wurde unser Gesundheitssystem nicht wie in Italien oder jetzt Russland unkontrolliert überrollt. Es macht aber Sinn, manche Kapazitäten, wie etwa in Kliniken, wieder mehr in Anspruch zu nehmen. Natürlich müssen wir ausloten, wie wir diese Plage namens Covid-19 einmal wieder loswerden. Es gibt tolle Konzepte für Impfstoff und Medikamente, aber niemand weiß, wann diese Wünsche Realität werden. Einen unbegrenzten Lockdown kann sich auch ein reiches Land nicht leisten. Wir müssen daher eine Balance treffen und können, ohne die Kontrolle zu verlieren, sogar geringfügig höhere Infektionsraten akzeptieren. So hätten wir auch eine höher immunisierte Bevölkerung und könnten einer zweiten Welle im November vorbeugen.

Zur Person Prof. Matthias Stoll ist Facharzt für Innere Medizin, Pulmonologie, Allergologie, Intensivmedizin und Infektologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Der Experte klärt die Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie immer wieder über aktuelle Entwicklungen auf. Er ist auch in einen regelmäßig stattfindenden Live-Talk der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) involviert.

Setzen Sie auf die sogenannte Herdenimmunität?

Das ist ein bewährtes Prinzip bei vergleichbaren Krankheiten, das bereits häufig funktioniert hat. Wenn mehr als die Hälfte der Menschen immun ist, hat es das Virus schwer. Dieses Ziel wäre aber unter einem strengen Lockdown erst in vielen Jahren erreichbar. Dass sich niemand mehr infizieren würde, wäre zwar toll, aber unrealistisch. Wir haben die erste Welle als Land gut abgefedert, wir wissen jetzt, was erreichbar ist. Somit haben wir den Spielraum, um vorsichtig Regeln zu ändern.

Wann wird erkennbar, dass das falsch sein könnte?

Es gibt in diesem Fall nicht wirklich ein Richtig und ein Falsch. Einzelne Restriktionen sollten kleinschrittig zurückgenommen werden, gewissermaßen nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Dann müssen wir beobachten, was passiert und alle zwei Wochen neu entscheiden. Das Ganze ist ein recht sicheres Experiment, wenn es auch neu ist für uns alle. Mit einer Zurücknahme von neuer Normalität könnten wir – falls erforderlich – eine zweite Welle rechtzeitig abfangen.

Was sagen Sie den Menschen, die Angst haben – vor der Infektion und vor den flächendeckenden Freiheiten im Alltag?

Wachsamkeit ist durchaus begründet, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Grundsätzlich finde ich die Lösungen sehr vernünftig. Wir müssen aber mit dieser Unsicherheit leben, genau wie damit, dass es keinen Masterplan gibt. Wir müssen uns situationsgerecht wehren. Wir haben vielleicht bisher nur stumpfe Waffen, aber bislang ist es gelungen, das Virus mit diesen – klug eingesetzt – einigermaßen in Schach zu halten. Wir sind in einer komfortablen Ausgangsposition, auch weil wir den Gegner immer besser kennenlernen, sollten aber achtsam bleiben und sofort nachjustieren, wenn sich Rückschläge ankündigen. Dann werden wir nicht zu einem Status von Anfang März zurückkehren. Nur so können wir lernen, welche Maßnahmen entbehrlich – und damit überflüssig – sind.

Von Susanna Bauch