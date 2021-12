Hannover

Im Konflikt um den fehlenden Stadtbahnanschluss für den Neubau der Medizinischen Hochschule (MHH) am Stadtfelddamm hat Niedersachsens Landesregierung auf ungewöhnlich scharfe Weise Hannovers Regionspräsidenten Steffen Krach (SPD) kritisiert.

MHH-Neubau kostet eine Milliarde Euro

Die Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium, Sabine Johannsen (CDU), bezeichnet den geplanten, rund eine Milliarde Euro teuren Neubau als „eine der bedeutendsten Investitionen in Niedersachsen“. Sie werde „die MHH fit für die Zukunft machen“. Vor diesem Hintergrund sei es „zutiefst bedauerlich, dass nach der Stadt nun auch die Region unnötige Unruhe unter den Patientinnen und Patienten sowie Beschäftigten der MHH schürt“, schreibt sie in einer Stellungnahme in Richtung Krach.

Vier Parkhäuser, kein Stadtbahnanschluss

Die Kampfmittelsondierung auf dem künftigen MHH-Gelände hat begonnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die MHH soll verlegt werden. Das Land sieht bisher zwar vier Parkhäuser am neuen Standort vor, hat aber keine Verlegung des Stadtbahnanschlusses geplant, was künftig weite Fußwege erfordern würde. Krach hatte deshalb Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) kritisiert. Es könne nicht sein, „dass ein Wissenschaftsminister einen MHH-Neubau plant, ohne mit der Region Kontakt aufzunehmen. Deshalb könne man auch nicht einfach sagen, die Region müsse die Millionen für den Neubau der Stadtbahntrasse auf den Tisch legen“.

„Aktenstudium könnte nicht schaden“

Thümlers Staatssekretärin Johannsen nutzt das als Steilvorlage – denn für Planung und Betrieb von Nahverkehrseinrichtungen ist die Region zuständig. Das gelte auch für Veränderungen im Netz, durch wen auch immer sie veranlasst würden, schreibt Johannsen. Die Region sei „von Anfang an“ in die Planung eingebunden gewesen. Dann fährt sie in Richtung Krach fort: „Wenn dies für einen ehemaligen Wissenschaftsstaatssekretär aus Berlin überraschend ist, könnte ein bisschen Aktenstudium in den laufenden ersten 100 Tagen nicht schaden.“ Dies sei „sinnvoller als unbedachte Attacken, die dem Standort in keiner Weise helfen“.

Die sehr spitz ausgetragene Kontroverse dürfte einen Vorgeschmack auf den Landtagswahlkampf bieten, der im kommenden Jahr ansteht. Sie verweist aber auch darauf, dass die Frage der Nahverkehrsanbindung der MHH weiter ungeklärt ist. Morgens zu Schichtbeginn verlassen Zählungen zufolge bis zu 235 Passagiere die Stadtbahn an der MHH. Wenn diese weite Fußwege gehen müssten, könnte die Gefahr wachsen, dass sie langfristig wieder auf Autos umsteigen.

In Hannovers Ratspolitik hatte es Überlegungen für einen Seilbahnanschluss der MHH gegeben. Den hatte Regionspräsident Krach aber angelehnt: Für den Anschluss einer Klinik an das Nahverkehrssystem halte er Seilbahnen für ungeeignet.

Von Conrad von Meding