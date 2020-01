Hannover

Für ihre besonderen Leistungen in der Krebsforschung ehrt die Förderstiftung MHH plus die Professoren Jan-Henning Klusmann und Peter Michael Schlag. Klusmann, heute Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Pädiatrie I am Universitätsklinikum Halle, erhält den mit 10.000 Euro dotierten Johann-Georg-Zimmermann-Forschungspreis 2019/2020. Der junge Forscher untersucht die molekularen Mechanismen bei der Entstehung von Leukämie speziell bei Säuglingen und Kindern mit Down-Syndrom mit dem Ziel, die Therapien zu verbessern. Bis 2017 war Klusmann Oberarzt der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Die Johann-Georg-Zimmermann-Medaille geht an Professor Peter Michael Schlag, einer der Wegbereiter der Kombination verschiedener Behandlungsformen in der Krebstherapie. Schlag lehrte bis 2013 Chirurgische Onkologie an der Charité in Berlin und war Gründungsdirektor des Charité Comprehensive Cancer Centers. Er identifizierte ein Gen, das bei Darmkrebs das Tumorwachstum fördert.

Die in Hannover ansässige Deutsche Hypothekenbank AG stiftet die Preise, die zu den höchsten Auszeichnungen in der deutschen Krebsforschung gehören. Bankvorstand Andreas Rehfus überreichte sie Montag gemeinsam mit MHH-Präsident Michael Manns.

