MHH-Studie: Frauen haben mehr Angst und sind häufiger depressiv wegen der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie hinterlässt bei vielen Menschen offenbar deutliche Spuren. In einer Studie über psychosoziale Folgen sind Wissenschaftler der MHH zu dem Ergebnis gekommen, dass Stress, Angst, depressive Symptome, Schlafprobleme, Reizbarkeit und Aggressionen zunehmen. 5 Prozent der Teilnehmenden berichteten weiter, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein, sei sie verbaler, körperlicher oder sexueller Art.

Das Zentrum für seelische Gesundheit der MHH wertete Angaben von 3545 Freiwilligen aus, 83 Prozent unter ihnen waren Frauen. Die Teilnehmenden, das mittlere Alter lag bei 40 Jahren, beurteilten online ihre psychische Situation. Erfasst wurde nun in einer ersten Analyse die Spanne vom 1. bis 15. April, ein Zeitraum, in dem Menschen wegen des Lockdowns in Deutschland mit erheblichen Einschränkungen im Alltag leben mussten.

Frauen deutlich öfter betroffen

Mit 60 Prozent gab mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer an, mit der neuen Situation gut oder sehr gut klarzukommen. Mehr als ein Viertel dagegen stellte fest, Folgen und Einschränkungen während der Pandemie schlecht oder sehr schlecht zu bewältigen. „Die befragten Frauen wiesen dabei signifikant höhere Depressions- und Angstwerte auf“, heißt es in der Studie. Laut MHH schliefen 45 Prozent der Befragten schlechter als vor Ausbruch der Pandemie, 51 Prozent fühlten sich reizbarer, sogar 29 Prozent wütender und aggressiver. Zwei Drittel richteten diese Aggression gegen andere Menschen.

„All diese Themen sind uns nicht unbekannt. Aber die Restriktionen während der Coronavirus-Pandemie und die damit assoziierte räumliche Enge in Familien können zu einem erheblichen Aufflammen dieser Probleme führen“, erklärte Professor Tillmann Krüger, Leiter der Studie. Um erwartete Langzeiteffekte durch die Corona-Pandemie zu erforschen, bittet die MHH Interessenten, sich unter folgendem Link zu beteiligen: https://ww2.unipark.de/uc/MHH_Umfrage_COVID-19/

