Gleich sechs Wissenschaftler aus Hannover sind mit ihrem Wissen besonders gefragt: Sie gehören zu den meistzitierten Forschenden der Welt in ihrem Fachgebiet und haben Einfluss auch darüber hinaus. Das US-amerikanische Unternehmen Clarivate Analytics stellt die Liste der „Highly Cited Researchers“ jedes Jahr neu zusammen und analysierte für das aktuelle Ranking die weltweiten wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus den Jahren 2010 bis 2020.

An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gehören die Professoren Michael Manns, Thomas Werfel und Thomas Thum zu den besonders häufig zitierten Forschern. MHH-Präsident Michael Manns zählt seit vielen Jahren zu den weltweit führenden Leberspezialisten. Professor Thomas Werfel leitet die Forschungsabteilung Immundermatologie und experimentelle Allergologie an der MHH-Klinik für Dermatologie. Professor Thomas Thum ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM sowie MHH-Institutsleiter für Molekulare und Translationale Therapiestrategien.

Viel zitiert: TiHo-Forschung zu Epilepsie und Viren

Zwei der sechs Spitzenforscher arbeiten an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo). Der Pharmakologe und Neurowissenschaftler Professor Wolfgang Löscher beschäftigt sich mit Epilepsie und wurde für seine Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet. „Ich freue mich sehr über die Anerkennung meiner Forschungsarbeiten“, sagt er.

Ebenfalls genannt: Professor Albert Osterhaus. Der renommierte niederländische Virologe ist spezialisiert auf hochansteckende Viren und Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Er konnte die Übertragung des Vogelgrippe-Virus auf den Menschen nachweisen und war an der Identifizierung des Sars-Virus beteiligt. Der 73-Jährige kam 2014 von der Universität Rotterdam an die Tiho, wo er wissenschaftlicher Direktor des Forschungszentrums für neu auftretende Infektionen und Zoonosen ist. Osterhaus gehört auch der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an, die der Politik Empfehlungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt.

Leibniz-Uni: Ehre für pensionierten Professor

Die Leibniz-Universität Hannover freut sich, dass Professor Jürgen Caro auf der Liste von Clarivate Analytics genannt ist. Caro vom Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie ist bereits im Ruhestand. „Wir sind begeistert über diese großartige Auszeichnung und gratulieren ihm zu diesem großen Erfolg und dieser Leistung“, sagt Uni-Sprecherin Mechtild von Münchhausen.

Alle sechs Wissenschaftler gelten als Forscher, die über ihr eigentliches Arbeitsgebiet hinaus Einfluss auf die Wissenschaft haben. In der aktuellen Liste sind rund 6600 Forscherinnen und Forscher aufgeführt. Mehr als 300 dieser Expertinnen und Experten arbeiten in Deutschland.

Für seine Liste untersuchte Clarivate Analytics, wie oft die Arbeiten der Forschenden von anderen Wissenschaftlern in deren Veröffentlichungen zitiert wurden. Doch nicht nur die Anzahl der Zitate ist Gradmesser für den wissenschaftlichen Einfluss. Auch das Ansehen der Fachzeitschrift, in der publiziert wurde, fließt in die Bewertung ein.

