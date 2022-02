MHH: Väterbeauftragter kümmert sich um mehr Elternzeit für Männer

An der MHH arbeiten rund 10.000 Menschen. Davon sind etwa 3000 Männer. Von diesen wiederum sind (Stand 12/2019): 1340 Väter von 1451 Kindern. Von den 3519 Studierenden der MHH sind etwa 1241 Männer. Unter ihnen sind aktuell (WS 2019/2020): 20 Väter von 35 Kindern. Der Väterbeauftragte Prof. Jens Dingemann bietet seit zwei Jahren Beratung zu Karriereplanung, Dual-Career – Konzepten, Kinderbetreuung, Elternzeit, Elterngeld – auf Wunsch vertraulich oder anonym an. Zudem Vernetzung mit anderen Vätern, Rollenvorbildern, anderen Arbeitsbereichen sowie die Organisation von Veranstaltung und Treffen – auch auf Initiative interessierter Väter.

Zudem gibt es bereits das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur geförderte zweijährige Forschungsprojekt „Väterförderung an der MHH“. Damit soll das Thema Vereinbarkeit von Beruf, Karriere, Studium und Familie für Väter analysiert werden, so dass positive betrieblich unterstützende Rahmenbedingungen und ein familienfreundliches Betriebsklima zur Unterstützung der Beschäftigten der MHH geschaffen werden können. Im Rahmen dieses Projekts wird ein Konzept entwickelt, das als Pilotprojekt „Väterförderung an der MHH“ umgesetzt werden soll. Nach der Evaluation dieser Pilotphase soll ein Handlungskonzept zur „Väterförderung an Hochschulen in Niedersachsen zur besseren Vereinbarkeit“ entwickelt werden.

Bis zum 31. März 2022 können Anträge auf „Väter-LOM“ und „Unterstützungsgeld für studierende Väter“ bei der Gleichstellungsbeauftragten der MHH Nadine Nelle eingereicht werden: Für an der MHH beschäftigte Väter und Studierende, die in der Zeit vom 1.1.2021 – 31.12.2021 Väter geworden sind und innerhalb eines Jahres mindestens sechs Monate Elternzeit genommen haben.sub

Kontakt: Väterbeauftragter der Medizinischen Hochschule Hannover, Prof. Dr. med. Jens Dingemann, Telefon: 0511 532-6501,E-Mail: vaeterbeauftragter@mh-hannover.de, http://www.mhh.de/gleichstellung/vaeterbeauftragte