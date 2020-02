Hannover

Der Marburger Bund ruft für Dienstag, 4. Februar, Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Hannover ist die Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) betroffen, in Niedersachsen außerdem die Universitätsmedizin Göttingen. Eine Versorgung von Patienten mit einem Notdienst ist sichergestellt.

Zentrale Kundgebung in Hannover

Die zentrale Demonstration und Kundgebung findet in Hannover statt. Sie beginnt um 12 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Grund für den Warnstreik sind Tarifverhandlungen für die Klinikärzte mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Der Marburger Bund will eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dadurch eine Entlastung der Klinikärzte erreichen. Zu den Forderungen gehören eine manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung, Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat, eine verlässliche Dienstplangestaltung sowie klare Höchstgrenzen für Bereitschaftsdienste. Weiterhin fordert der Marburger Bund 6 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr und eine Neuregelung des Zusatzurlaubs für Nachtarbeit.

Von Bärbel Hilbig