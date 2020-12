Hannover

Die Etatkürzungen an Niedersachsens Hochschulen treffen auch die Medizinische Hochschule Hannover. Dieses Jahr muss die MHH bereits mit 2,1 Millionen Mindereinnahmen auskommen. 2021 steigt die Kürzung im Haushalt für Forschung und Lehre auf 2,6 Millionen Euro. „Wir wollen die Lehre ohne Abstriche aufrecht erhalten“, sagt MHH-Präsident Michael Manns. Die Abteilungen sollen nun selbst Vorschläge machen, ob sie im Forschungsbereich an Personal oder Sachmitteln sparen.

Der MHH-Präsident hofft, dass sich die Lücke teilweise ausgleichen lässt, indem die Forscher mehr Drittmittel einwerben. Im äußersten Notfall will Manns ein Budget angreifen, dass er als Reserve bei Berufungen einsetzt. Damit lassen sich Stellen für hochkarätige Bewerber besonders attraktiv ausgestalten. „Das würde uns in einer sensiblen Phase treffen, in der zahlreiche Neuberufungen anstehen.“

In der 1965 gegründeten MHH steht zum zweiten Mal ein großer Wechsel unter den Professoren und Professorinnen bevor. „In den nächsten sechs Jahren werden Lehrstühle frei, die für zwei Drittel unserer klinischen und Leistung verantwortlich sind.“

MHH-Gebäude brauchen Sanierung

Das Hochhaus K27 auf dem Gelände der MHH ist seit Ende 2019 wegen Brandschutzproblemen nur noch im Erdgeschoss nutzbar. Quelle: Rainer Dröse

MHH-Präsident Manns sieht angesichts der angespannten Finanzlage des Landes weitere Risiken für die Forschung. Niedersachsen plant einen milliardenschweren Klinikneubau für die Krankenversorgung. Forschung und Lehre laufen dagegen überwiegend weiter im Altbestand, in teils baufälligen Gebäuden. So musste die MHH vergangenes Jahr ein Hochhaus mit 250 Arbeitsplätzen sperren, weil der Brandschutz nicht mehr gewährleistet ist. Aktuell wird nur noch das Erdgeschoss genutzt.

„Wir befürchten, dass zugesagte Investitionen in die Bestandserhaltung nun auch verschoben werden“, sagt Manns. Konkret nennt er Ausbildungsräume für die Zahnmedizin und Sektionssäle in der Anatomie. „Ich verstehe, dass die aktuelle wirtschaftliche Krise durch Corona Einschnitte und Solidarität verlangt. Allerdings müssen wir dafür sorgen, dass Lehre und Forschung weitergehen.“ Weitere Kürzungen wären schmerzhaft.

Von Bärbel Hilbig