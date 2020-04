Hannover

In der Großen Koalition in der Regionsversammlung gibt es Knatsch wegen einer Personalie. In genau einem Jahr läuft der Vertrag des Geschäftsführers des Abfallwirtschaftsbetriebs Aha, Thomas Schwarz, aus. Schwarz wäre dann fünf Jahre im Amt. Eigentlich bescheinigen ihm alle, seine Arbeit gut gemacht zu haben. Schwarz startete die Kampagne „ Hannover sauber!“, er umschifft die gefährlichen Klippen im Streit um die Nutzung des Abfallsacks schadlos, und zudem sind die Aha-Mitarbeiter mit ihrem Chef zufrieden.

SPD : Verlängerung um ein Jahr?

Einigkeit gibt es bei SPD und CDU indes, dass Schwarz „kommunikative Defizite“ im Umgang mit der Politik hat. In erster Linie kreiden ihm die Regionspolitiker an, dass er im vergangenen Sommer über Pläne zur Gebührenänderung zunächst die Oberbürgermeisterkandidaten von SPD, CDU und Grünen informiert hat – und nicht die Regionspolitik. Von der SPD war zunächst zu hören, dass der Vertrag von Schwarz nur um ein Jahr verlängert werden soll. In der CDU, deren Mitglied Schwarz ist, hält man die kommunikative Panne inzwischen für eine Petitesse. Der Geschäftsführer müsse die Gelegenheit haben, den angestoßenen Reformprozess abzuschließen, und das funktioniere nicht in so kurzer Zeit. „Man kann den Steuermann nicht mitten auf der Reise auswechseln“, heißt es aus der CDU-Fraktion. Deshalb plädiert die CDU für eine Vertragsverlängerung um drei Jahre.

Andere Variante: Zwei Geschäftsführer für Aha

Aus der SPD ist jetzt aber eine neue Variante aufgetaucht: In der Fraktion kann man sich vorstellen, einen zusätzlichen Geschäftsführer für den Abfallwirtschaftsbetrieb einzustellen. Eine Entscheidung sei aber in der Fraktion noch nicht gefallen, heißt es dort.

Aber auch der Vorschlag mit den zwei Geschäftsführern stößt in der CDU-Fraktion auf wenig Gegenliebe. „Dass das nicht funktioniert, hat man bereits beim Zoo gesehen“, heißt es bei der CDU. Im Übrigen verstehe man in der Fraktion nicht, warum man mit Schwarz’ Vorgängerin Kornelia Hülter trotz ihrer zuweilen burschikosen Art so viel Geduld gehabt habe, aber nicht mit Schwarz. „Wir werden den Verdacht nicht los, dass die SPD den Posten mit einem Parteigänger besetzen will“, heißt es. In der SPD will man die Angelegenheit mit Verweis auf laufende Vertragsverhandlungen nicht kommentieren.

Viele Erfahrungen im kommunalen Bereich

Schwarz, der in Neustadt wohnt, hat langjährige Erfahrungen in kommunalen Einrichtungen. Vor der Übernahme des Geschäftsführerpostens war er von 2009 an beim Landkreis Nienburg Dezernent für Regionalplanung, Bau und Umwelt und zugleich Verwaltungsratsvorsitzender des dortigen Abfallwirtschaftsbetriebs. Von 1993 bis zum Jahr 2000 war er kaufmännischer Leiter der Stadtentwässerung Hannover. Zwischen 2000 und 2009 arbeitete Schwarz als kaufmännischer Werkleiter bei der Stadtentwässerung München. Im Jahr 2011 kandidierte er in Nienburg für die CDU für den Posten des Landrats, verlor jedoch die Wahl.

Von Mathias Klein