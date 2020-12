Hannover

Parteitage sind üblicherweise der Ort für politische Auseinandersetzungen – bei den hannoverschen Linken geschieht das schon im Vorfeld. Die Linken streiten sich, ob ein Parteitag am kommenden Sonnabend im Spielkasino am Raschplatz überhaupt stattfinden oder besser ausfallen sollte.

Im Hintergrund tobt Machtkampf um Dieter Dehm

Die Gegner der Versammlung haben nicht nur Sorge vor Ansteckung mit dem Coronavirus. Sie werfen der Parteiführung auch vor, alles im Hauruck-Verfahren organisiert zu haben. Zwei Schiedskommissionen, auf Landes- und Bundesebene, haben sich mit dem Fall bereits beschäftigt. Am Ende hat die Bundeskommission grünes Licht für den Parteitag gegeben, doch befriedet sind die Linken nicht. Im Hintergrund tobt ein Machtkampf um die erneute Nominierung von Dieter Dehm als Bundestagskandidaten.

Anzeige

Dieter Dehm sitzt seit 2005 im Bundestag. Quelle: Samantha Franson

Dieter Dehm, Musikproduzent, promovierter Pädagoge und Symbolfigur der hannoverschen Linken, sitzt seit 2005 im Bundestag. Der 70-Jährige will erneut für die Wahl im kommenden Jahr kandidieren und braucht einen sicheren Platz auf der Landesliste. Bei der Parteiversammlung im Kasino werden unter anderem jene Vertreter gewählt, die über die Landeslisten für die Bundestagswahl entscheiden. Das bedeutet: Die ersten Weichen für Dehms erneuten Einzug in den Bundestag werden gestellt. Aber nicht alle Linken wünschen sich das.

Kritiker wolle Victor Perli nach vorne schieben

Interne Kritiker werfen Dehm vor, viel zu lange die Strippen in Hannover gezogen zu haben. Sie wollen mit Victor Perli, ebenfalls niedersächsischer Bundestagsabgeordneter, einen anderen Kandidaten nach vorne schieben.

Victor Perli ist ebenfalls Mitglied des Bundestags und kann in Hannover auf Unterstützer zählen. Quelle: Alexander Klebe

Die Versammlung im Kasino wird von der Parteiführung organisiert, deren Mitglieder als Unterstützer Dehms gelten. Man rechnet mit etwa 50 Teilnehmern. Kritiker schütteln den Kopf. „Der Altersdurchschnitt der Mitglieder ist wie in allen Parteien hoch. Ein Parteitag sollte kein Superspreaderevent sein“, sagt eine Linke, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Hintergrund ist, dass die Dehm-Gegner zum Teil zu den Corona-Risikogruppen zählen, Angst vor Ansteckung haben und daher dem Parteitag fernbleiben könnten.

Organisation des Parteitags im Hauruck-Verfahren?

Zudem werfen die parteiinternen Kritiker ihrer Führungsspitze vor, den Parteitag im Eiltempo und unter Umgehung demokratischer Verfahren durchgesetzt zu haben. Die Kritiker haben sich an die Landesschiedskommission der Linken gewandt und bekamen recht. Die Kommission rügte die „Willensbildung im Vorstand“ und erklärte den Versammlungsbeschluss für nichtig. Das Urteil liegt der HAZ vor. Darin heißt es, dass sich die „Energie nicht mehr auf die Bekämpfung der Missstände in der Gesellschaft, sondern auf die Bekämpfung der Gegner in der eigenen Partei richtet.“ Die Partei lege sich selbst lahm, befand die Kommission.

Die beiden Parteichefs Jessica Kaußen und Johannes Drücker (Mitte) sowie Ratsfraktionschef Dirk Machentanz beim Plakatkleben für die OB-Wahl. Quelle: privat

Hannovers Linken-Parteichef Johannes Drücker winkt ab. „Der Parteitag findet statt“, betont er und verweist auf die Bundesschiedskommission. Das Gremium habe den Beschluss der Landesebene kassiert. „Alles ist satzungsgemäß verlaufen“, sagt Drücker. Auch das Gesundheitsamt habe inzwischen bestätigt, dass das Hygienekonzept den Corona-Anforderungen genüge. „Das Grundrecht auf Gesundheit sollte nicht gegen das Grundrecht auf politische Beteiligung ausgespielt werden“, sagt Drücker. Er finde es „schäbig“, aus dem Hintergrund gegen die Veranstaltung zu mobilisieren.

Parteichef Drücker : Dorthin gehen, wo es wehtut

Als „ Machtkampf“ will Drücker die Querelen in seiner Partei nicht bezeichnen, eher als gegenläufige Strömungen. „Die einen betreiben Wohlfühlpolitik, engagieren sich gegen Rechtsextreme und fühlen sich moralisch besser. Die anderen gehen dorthin, wo es wehtut“, sagt Drücker. Zugespitzt formuliert: Die Dehm-Kritiker nähern sich den Grünen im Stadtteil Linden an, die Dehm-Anhänger engagieren sich für sozial Benachteiligte in Brennpunktvierteln. Das dürften manche Parteigänger ganz anders sehen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel