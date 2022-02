Hannover

Um die Führung des SPD-Unterbezirks ist ein erbitterter Machtkampf zwischen zwei Landtagsabgeordneten aus der Region Hannover entbrannt. Alptekin Kirci, Landtagsabgeordneter aus Hannover, hat für den Unterbezirksparteitag am kommenden Sonnabend seine Kandidatur für eine Doppelspitze an der Seite der derzeitigen Unterbezirksvorsitzenden Claudia Schüßler aus Barsinghausen erklärt. Schüßler will aber alleinige Vorsitzende bleiben und ist mit Kircis Kandidatur nicht einverstanden.

Vorsitz wegen eines besseren Listenplatzes?

Das Thema sei eskaliert, berichten Mitglieder des Unterbezirksvorstands. Kirci wird in der SPD der Vorwurf gemacht, er strebe den Co-Vorsitz nur deshalb an, um sich damit seinen Anspruch auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Landtagswahl am 9. Oktober zu sichern. Offenbar sieht der frühere SPD-Vorsitzende von Hannover seine Chance schwinden, seinen Wahlkreis Hannover-Mitte auch bei dieser Wahl direkt zu gewinnen. Die Grünen sind deutlich stärker als vor vier Jahren. Und Kircis direkte Konkurrentin ist die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion Julia Willie Hamburg.

Am Dienstagabend hatten der frühere SPD-Unterbezirksvorsitzende und jetzige Bezirksvorsitzende Matthias Miersch und Regionspräsident Steffen Krach versucht, die Situation mit einem Schlichtungsgespräch zu beruhigen. Das Gespräch hat aber keine Einigung erbracht. Man setze ihr die Pistole auf die Brust, soll Schüßler gesagt haben. Wenn die Partei ihr einen Mann als Co-Vorsitzenden an die Seite stellen wolle, sei das eine Herabstufung für sie als Vorsitzende.

„Neue Lösung ist nötig“

Aber Schüßler, seit dem Frühjahr 2019 Unterbezirksvorsitzende, ist nicht unumstritten. Sie muss aus den Reihen des Vorstands viel Kritik einstecken. Die Vorsitzende arbeite nicht transparent, sei wenig kommunikativ und entscheide gern allein. „Man weiß oft nicht, wo sie hinwill“, ist auch ein Satz den man am Telefon im Gespräch über die Vorsitzende häufiger hört. Beklagt wird im Vorstand auch eine Entfremdung zwischen der SPD in der Landeshauptstadt und im Umland. „Kirci wird das nicht retten“, sagt ein Vorstandsmitglied.

Aus dem Unterbezirksvorstand heißt es, dass jetzt nach einer völlig neuen Lösung gesucht werden muss. Weder Schüßler noch Kirci seien als Vorsitzende vorstellbar, sagen unterschiedliche Mitglieder des Regionsvorstands. Deshalb wird jetzt hinter den Kulissen offenbar händeringend nach einer Lösung gesucht. Aus der Riege von Schüßlers Stellvertreter habe einzig Torben Klant das Format den Posten zu übernehmen, heißt es. Allerdings scheide er als enger Mitarbeiter von Regionspräsident Steffen Krach aus. Weder Schüßler noch Kirci waren am Mittwoch für eine Stellungnahme zu erreichen.

Von Mathias Klein