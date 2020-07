Hannover

Das Problem ist in diesem Fall sehr unappetitlich. Vor allem in den Sommermonaten können aus den Biotonnen Maden kriechen. Aber das muss nicht sein. Denn es gibt Möglichkeiten, den Madenbefall erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Woher kommen die Maden?

Bei den Maden, die sich in der Biotonne und zuweilen auch in der Restmülltonne tummeln, handelt es sich meist um die Maden von Stubenfliegen oder Schmeißfliegen. Die Gerüche, die bei der Zersetzung der Abfälle entstehen, locken die Fliegen in Scharen an. In der feuchtwarmen Tonne fühlen sich die Fliegen richtig wohl, das animiert sie zur Eiablage. Eine Fliege legt alle paar Tage rund 150 Eier, aus denen binnen kürzester Zeit Maden schlüpfen, die sich wiederum nur wenige Tage später zu Fliegen entwickeln und selbst neue Eier legen.

Anzeige

Wie hält man Fliegen von der Tonne fern?

„Essensreste sowie gekochte Obst- und Gemüsereste gehören nicht in die Biotonne, denn sie ziehen Fliegen aller Art besonders an“, sagt Sprecher Stefan Altmeyer von Aha, dem Abfallwirtschaftsbetrieb der Region. Grundsätzlich sollten auch keine Flüssigkeiten in die Biotonne gekippt werden. Deshalb rät Altmeyer, feuchte Bioabfälle wie Kaffeefilter und Teebeutel abtropfen zu lassen, bevor sie in der Biotonne landen. Küchenabfälle sollte man in Zeitungspapier einwickeln, denn das Papier binde Feuchtigkeit. Zudem klebe der Bioabfall nicht am Boden fest, wenn man die Biotonne nach der Leerung mit Zeitungspapier auslegt, rät Experte Altmeyer.

Weitere HAZ+ Artikel

Und was ist mit Rasenschnitt und Fallobst?

Rasenschnitt sollte möglichst nicht direkt nach dem Mähen in die Biotonne gepackt werden, er sollte vorher trocknen. Denn feuchter Rasenschnitt verklebt schnell, heizt sich auf und kann wie eine luftundurchlässige Schicht wirken, sagt der Aha-Sprecher. Fallobst ist für Fliegen ein besonders beliebter Platz für die Eiablage. Es sollte deshalb erst kurz vor der Abfuhr in die Biotonne geworfen werden.

Wo sollte die Tonne stehen?

Restabfall- und Biotonnen sollten, vor allem im Sommer, möglichst im Schatten aufgestellt werden, dann heizen sich die Abfälle nicht so schnell auf. Geschlossene Räume oder Garagen sind nach Ansicht von Altmeyer ungünstige Abstellorte: Dort gibt es keinen Luftaustausch, das begünstigt die Entstehung von Pilzen.

Was kann man noch tun?

Der Abfallwirtschaftsbetrieb rät, vor allem im Sommer die Tonnen sauber zu halten, besonders den Rand und den Deckel. Außerdem sollte die gesamte Tonne häufiger gereinigt werden. Altmeyer empfiehlt dafür Backpulver: Das Backpulver auf den Boden streuen, ziehen lassen und dann auswischen. Als weitere Hausmittel nennt er Kaffee, Essig und Holzkohle.

Macht auch Aha die Tonnen sauber?

Ja, das Unternehmen holt den verschmutzen Behälter bei ihnen ab und tauscht ihn gegen einen sauberen aus. Das kostet für die meisten Tonnen 9,11 Euro.

Was kann ich machen, wenn die Maden schon aus der Tonne kriechen?

In diesem Fall hilft sogenantes Biotonnenpulver, das gibt es zum Beispiel in Bau- oder Gartenmärkten. Das Pulver ist frei von Insektiziden und enthält ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe.

Gibt es eine technische Lösung?

Aha bietet seinen Kunden für die Biotonne einen speziellen Biofilterdeckel an. Dieser schließt durch eine Gummidichtung sehr dicht ab und hält Fliegen fern. Zudem werden über den Deckel Geruchsstoffe abgebaut.

Die zusätzliche monatliche Gebühr für den Biofilterdeckel beträgt 1 Euro. Außerdem gibt es bei Aha ein Bio-Plus-Paket für Biotonnen. Außer dem Behälter mit Filterdeckel gehört dazu auch eine wöchentliche Leerung zwischen dem 1. Mai und dem 30. September. Das kostet laut Gebührenordnung dann zum Beispiel für eine 80-Liter-Tonne 11,51 Euro pro Monat statt 4,68 Euro für die normale Biotonne mit 14-täglicher Leerung. Die Bestellung für das Bio-Plus-Paket muss jedes Jahr bis zum 31. März bei Aha eingetroffen sein.

Von Mathias Klein