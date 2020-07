Hannover

Fragetechniken statt Strandausflüge: Etwa 20 Schüler nutzen derzeit die Angebote der Madsack Medienwoche. Sie lernen in den Ferien, wie sie Fake News erkennen. Sie sprechen über den redaktionellen Alltag, analysieren Social-Media-Angebote auf mögliche Reichweiten und erfahren, was es für Ausbildungsmöglichkeiten in der Medienbranche gibt. Sie lernen aber auch, wie man unter Corona-Auflagen am sichersten kommuniziert. Denn die fünfte Auflage der Medienwoche läuft komplett digital.

„Die Medienwoche ist uns sehr wichtig, denn wir möchten so Schüler für die Medienarbeit erreichen“, sagt Kristin Heine aus der Madsack-Personalentwicklung, die das Programm mit einem Projektteam betreut. „Wir mussten bedingt durch Corona umplanen“, sagt Kira Schilling. Der persönliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht fehle nun. „Aber die Krise gibt uns auch die Chance, nochmal andere Menschen über digitale Zugänge zu erreichen.“

Entsprechend viele Schüler kommen aus dem Umland und besuchen zum Beispiel Schulen in Wunstorf, Langenhagen und Lehrte. Für die Schüler sind digitale Arbeitsaufträge längst Alltag. Die Medienwoche soll auch im nächsten Sommer stattfinden. Voranmeldungen sind schon jetzt per E-Mail an medienwoche@madsack.de möglich.

Von Jan Sedelies