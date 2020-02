Hannover

Zahlreiche Ärzte an der Medizinischen Hochschule Hannover wehren sich gegen die Entlassung des MHH-Vizepräsidenten Andreas Tecklenburg. Die Mediziner wenden sich in einem offenen Brief an Wissenschaftsminister Björn Thümler, Hunderte haben unterschrieben. „Wir heißen die Art und Weise der Freistellung unseres ärztlichen Direktors nicht gut. Es gibt ein unglaubliches Bedürfnis, sich zu positionieren. Das zeigt die Anzahl der Unterschriften“, sagt Oberarzt Kai Johanning. In der Ärzteschaft bestehe große Sorge, was passiert, wenn der erfahrene Krankenhausmanager geht. „Das hat unabsehbare Folgen für die MHH“, meint Johanning.

„Entsetzt und fassungslos“

„Wir sind entsetzt und fassungslos“, heißt es dazu in dem offenen Brief aus der MHH-Ärzteschaft, der noch am Dienstag an Thümler gehen soll. Das Wissenschaftsministerium macht Tecklenburg für die Verwerfungen im Zusammenhang mit der Behandlung des 35-jährigen Patienten verantwortlich. Zum Schutz des anschlaggefährdeten Mannes sowie von Mitarbeitern und Patienten waren zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz.

„Wir fühlen uns betroffen von der Entlassung und empfinden Unverständnis, dass sie erfolgt, obwohl der Sachverhalt und die Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind“, betont Johanning. Die Ärzte gehen davon aus, dass der Grund für die Vertragsauflösung vorgeschoben ist.

Tecklenburg hat die MHH-Mitarbeiter unterdessen für Mittwoch zu seinem Abschied eingeladen. Im Intranet bedankt er sich bei den Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit.

Von Bärbel Hilbig