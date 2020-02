Hannover

„Pleiten, Pech und Pannen“ hieß einst eine beliebte Fernsehsendung, die Missgeschicke aus dem Alltag präsentierte – zur Erheiterung der Zuschauer. „Pleiten, Pech und Pannen“ könnte man auch das Schauspiel nennen, das in den vergangenen Wochen in Hannover aufgeführt wurde. Nur, dass weniger gelacht wurde. Die Behandlung eines mutmaßlichen Mafiabosses in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und die dadurch ausgelösten Vorgänge – wie ein zweiwöchiger Großeinsatz der Polizei – sorgten eher für Erstaunen und Entsetzen, und zwar weit über die Landesgrenzen Niedersachsens hinaus.

Am Ende ein klassisches Duell

In den Hauptrollen agierten Minister, Polizeipräsidenten und Chefärzte. Wer der Gute war, wer der Böse, es ließ sich nicht immer sagen. Am Ende kam es sogar zu einem klassischen Duell: Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) gegen Klinik-Vize Andreas Tecklenburg, mit dem besseren Ende für Thümler. Tecklenburg musste nach 16 Jahren seinen Stuhl räumen. Sein erzwungener Abgang wurde sicher mit einer üppigen Abfindung versüßt – und rauschendem Beifall vieler Kollegen an der MHH für den scheidenden Chef.

Mit Personalsuche beschäftigt

Der Minister hat sich durchgesetzt, was er dabei tatsächlich gewonnen hat, bleibt unklar. Nach dem auch vom Land mitverschuldeten Desaster um unbrauchbare Neubauten kommt die renommierte Hochschule zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ins Gerede. Das hat sie weder verdient noch nötig. Die MHH ist medizinischer Gigant, renommierte Forschungs- und Lehreinrichtung, Aushängeschild für das Land. Das Aus für Tecklenburg bedeutet einen tiefen Einschnitt. Zumal die Hochschule bald schon keine Finanzchefin mehr haben wird und der just ins Amt gekommene Präsident Michael Manns seine Rolle noch ein wenig sucht. Statt sich nun zumindest voll auf den überfälligen und milliardenschweren Neubau der Universitätsmedizin konzentrieren zu können, ist die MHH jetzt erst einmal mit Personalsuche beschäftigt. Und mit sich selbst. Ist das gute Wissenschaftspolitik?

Wer steuert jetzt den milliardenschweren Neubau der MHH? Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Viele Anfragen im Landtag

Klar: Die Hochschule hat in der Mafiaboss-Affäre Fehler gemacht – zumindest nach dem, was bekannt ist. Und Streit zwischen Thümler und Tecklenburg ist nicht neu. Wer dessen Abgang nun aber auf das dramatische Ende einer langen Männerfeindschaft reduzieren will, der irrt auch. Man darf getrost davon ausgehen, dass Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) Thümlers Vorgehen zumindest abgenickt hat. Die Landesverwaltung lastet ihrem Landesbetrieb Hochschule vieles an: Millionenverluste, Mitwirkung an den Baupannen, umstrittene Millionen-Forschungsförderung – Tecklenburg stand dabei wiederholt im Mittelpunkt der Kritik. Andersherum sind auch Thümler und seine Amtsvorgänger immer wieder für Probleme der MHH gerügt worden – vor allem von der Opposition. Und die hat ja nicht automatisch Unrecht.

Falls es das Ziel der Landesregierung war, mehr Kontrolle über die MHH, immerhin ein hundertprozentiger Landesbetrieb, zu erlangen, könnte das gelingen. Ob das das Verhältnis zwischen Politik und Ärzteschaft entspannt, bleibt allerdings abzuwarten. Die Chance auf einen Neuanfang ist da. Groß ist sie nicht.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng