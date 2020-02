Hannover

Seit knapp zwei Wochen wird Igor K., der ein Mitglied der Mafia in Montenegro sein soll, in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wegen zahlreicher Schussverletzungen behandelt. Erstmals hat sich jetzt die MHH zu dem Fall geäußert. In einer Mail an alle Mitarbeiter, die der HAZ vorliegt, legt die Hochschule die Geschehnisse rund um den umstrittenen Patienten aus ihrer Sicht dar – und räumt Fehler ein.

Die Mail ist unter anderem verfasst von Professor Dr. Christian Krettek, dem Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, in der Igor K. versorgt wird. Er schreibt: „Ich habe am 2. Februar per Mail eine Anfrage aus einer Klinik in Montenegro erhalten, einen Patienten mit multiplen Schussverletzungen zu übernehmen, da die Klinik vor Ort nicht über die Expertise verfügt, derartige Verletzungen in den Extremitäten zu versorgen.“ Solche Anfragen erreichten die MHH häufig und seien nicht ungewöhnlich, da die hoch spezialisierte Versorgungskompetenz der Unfallchirurgie der Hochschule unter den Fachleuten bekannt sei.

„Nach Abklärung von medizinischen Fragestellungen und zur Kostenübernahme ist dieser Patient am Freitag, 7. Februar, in die Notaufnahme der MHH eingeliefert worden“, schreibt Krettek weiter. Vom ersten Kontakt der Klinik in Montenegro mit der Klinik in Hannover bis zur tatsächlichen Verlegung habe es zu keiner Zeit irgendeinen Hinweis gegeben, dass der Patient eines Personenschutzes bedurft hätte. Der Patient sei vom Flughafen Hannover mit einem ganz normalen Rettungswagen mit einem begleitenden Notarzt in der MHH angekommen - ohne Personenschutz. „Nachdem uns der den Transport begleitende Arzt darüber informiert hatte, dass die montenegrinische Klinik von einem starken Polizeiaufgebot geschützt worden sei, haben wir aus der Klinik für Unfallchirurgie an diesem Freitag 19 Minuten nach der Ankunft des Patienten in der MHH die Polizei informiert“, schreibt Krettek an die Mitarbeiter.

Der Hinweis der Polizei, eine Anonymisierung durchzuführen, sei umgehend von der MHH umgesetzt worden. Weitere Maßnahmen seien nicht angeregt worden. Anfangs habe die Polizei den Patienten mit zwei Beamten geschützt, ein Vorgang der weder selten noch ungewöhnlich sei. „Als der Patient ab Montag, 10. Februar, von SEK-Beamten beschützt wurde, habe ich unseren Vizepräsidenten, Dr. Tecklenburg, um 21.24 Uhr über den gesamten Vorgang unterrichtet. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass das leider zu spät erfolgt ist“, heißt es in der Mail von Krettek.

