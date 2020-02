Hannover

Pflegekräfte, Ärzte, Auszubildende: Für ihren scheidenden Vizepräsidenten stehen hunderte Mitarbeiter der Medizinischen Hochschule Spalier. Der Abschied für den geschassten Andreas Tecklenburg gerät zugleich zum Protest gegen die Entscheidung des niedersächsischen Wissenschaftsministers Björn Thümler ( CDU). Etliche Minuten lang klatschen die Mitarbeiter, die sich Mittwochmittag im Gang vor dem Senatssitzungssaal versammelt haben. Tecklenburg lächelt gerührt und verlegen, läuft rot an und legt sich die Hand aufs Herz. Die Jubelrufe ebben dennoch nicht ab. Als er schließlich zu Wort kommt, betont er: „Ich gehe überhaupt nicht gerne.“ In der Menge murmelt jemand: „Soll er auch nicht.“

MHH-Mitarbeiter wehren sich gegen die Entlassung

Ein Abschied als Politikum: Wissenschaftsminister Björn Thümler macht Tecklenburg verantwortlich für die unzureichende Kommunikation bei der Behandlung eines mutmaßlichen Mafiabosses aus Montenegro in der MHH. Seit Montag ist Tecklenburgs Vertrag aufgehoben. Thümler fühlte sich zu spät informiert. Pannen gab es dabei allerdings auch im Vorgehen von Innen- und Justizministerium, die den bedrohten Patienten erst verspätet schützten und es dann nicht schafften, ihn anderswo unterzubringen. Die MHH-Mitarbeiter wehren sich nun dagegen, dass alles ihrem ärztlichen Direktor Tecklenburg angelastet wird.

„Ich gehe überhaupt nicht gerne“: MHH-Vize Andreas Tecklenburg. Quelle: Rainer Dröse

Tecklenburg : „Ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe“

„Die Ministerien wussten als Erste, worum es geht. Ich weiß nicht, warum die Landesregierung sich nicht abgesprochen hat“, sagt Tecklenburg. „Ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe.“ Der Patient Igor K. sei ohne Haftbefehl gekommen. Ärzte dürften in solch einer Situation nicht Richter spielen. „Wir Ärzte und Pfleger haben den Auftrag, Menschen zu helfen, egal woher sie kommen und ob sie gut sind oder schlecht. Das wurde infrage gestellt.“ Der Ex-Vize betont noch, die MHH sei nicht geeignet, jemanden zu schützen, der derart bedroht sei. „Sie ist technisch nicht darauf eingerichtet, ein Sondereinsatzkommando zu beherbergen.“

Christian Krettek, Direktor der MHH-Unfallchirurgie, hatte die Entscheidung getroffen, den Patienten mit mehrere Schussverletzungen aufzunehmen, ohne die Bedrohungslage zu erahnen. „Er ist am Boden zerstört und hat angeboten, selbst zu gehen“, berichtet Tecklenburg. Das käme nicht infrage. Als ärztlicher Direktor war Tecklenburg verantwortlich für die Krankenversorgung. Mitarbeiter berichten, er habe sich stark für die Pflegekräfte und ihre Arbeitsbedingungen eingesetzt, viele entlastende Neuerungen eingeführt.

„Als Mediziner haben wir das große Glück, etwas Sinnvolles zu tun. Vielleicht neiden uns das andere“: Andreas Tecklenburg nimmt Abschied von seinen Mitarbeitern. Quelle: Rainer Dröse

Viel Lob für den Ex-Chef

Wen man auch fragt, die Mitarbeiter sprechen von einem guten Chef, einem modernen Manager mit offenem Ohr für neue Ideen. „ Tecklenburg kämpft für die Pflege. Die Unterschriften gegen seine Entlassung und die Veranstaltung heute sind Zeichen des Respekts“, betont MHH-Präsident Michael Manns. „Als Mediziner haben wir das große Glück, etwas Sinnvolles zu tun. Vielleicht neiden uns das andere“, sagt Tecklenburg in einer kämpferischen Dankesrede. Die MHH sei in ihrer Leistungsfähigkeit für die Patienten ein Diamant. Das erkenne nicht jeder.

Personalrat kritisiert Vertragsauflösung

Der Personalrat der MHH kritisiert die Auflösung des Vertrags mit Tecklenburg in einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil scharf. In einer äußerst prekären Situation in der Krankenversorgung fehle nun ein Entscheidungsträger mit ausreichender Erfahrung. „Im ständigen Wettbewerb um qualifiziertes Personal ist es notwendig, auch kurzfristig Maßnahmen ergreifen zu können, um Verluste von Fachkräften zu verhindern“, heißt es in dem Brief. Viele Beschäftigte hatten sich deshalb an den Personalrat gewandt. Der Tenor: Die Kündigung sei unverantwortlich und nicht nachvollziehbar.

