Hannover

Platsch! Am langen Tau fliegt der Magnet ins Flusswasser. Wenn Toni Haeßelbarth ihn am Hohen Ufer über Grund schleifen lässt und dann langsam herauszieht, hängt fast immer etwas daran. Manchmal sind es nur Kronkorken, oft Centmünzen, aber dann auch wieder Rollschuhe oder ein rostiges Stahlbügeleisen.

Metallangler an Hannovers Leine: „Wunderschönes Hobby“

Der kurioseste Fund an diesem Tag? Da muss Haeßelbarth dann doch etwas überlegen. „Vielleicht die Geldkassette“, sagt er und deutet auf eine kleine Metallkiste. Im Inneren: leider keine Schätze, aber die Hülle eines Sparbuchs mit dem Aufdruck der Sparkasse Hameln. Ist die Stahlkiste das Überbleibsel eines Einbruchs, dessen sich die Diebe schnell mal entledigen wollten? Oder ein nicht verkauftes Flohmarktutensil, das an einem Sonnabendnachmittag nach Flohmarktschluss im Fluss versenkt wurde? Man weiß es nicht.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Manche Funde geben Rätsel auf – oder Anlass zu phantasievollen Spekulationen. Wie das längliche, kurios geformte Stahlteil, das Haeßelbarth aus der Innenstadtleine gezogen hat. „Ein altes Gewehr“, vermutet der 34-Jährige zunächst. Zwar fehlt der hölzerne Gewehrschaft, aber Kimme und Korn scheinen gut zu erkennen zu sein. „Das bringe ich wohl ins Museum – zumindest um herauszufinden, ob es ein Weltkriegskarabiner ist“, sagt Haeßelbarth. Nach der Reinigung aber stellte sich heraus: Das Stück gehört zum Achsgestänge eines Autos. Auch eine Überraschung, wenn auch nicht so spannend.

LKA warnt vor gefährlichen Weltkriegs-Funden

Magnetangeln, das sei „ein wunderschönes Hobby“, sagt Haeßelbarth, der als Garten- und Landschaftsbauer arbeitet. Hat er keine Sorge vor gefährlichen Funden? Erst im April hatte ein Vater mit seinem Sohn im Stichkanal Linden ein zylinderförmiges Utensil per Magnet geangelt, das sie für einen Auspuff hielten. Beim Putzen aber fing der angebliche Auspuff in der Ricklinger Garage plötzlich an zu rauchen. Es war eine 13 Kilogramm schwere Brandbombe mit weißem Phosphor aus dem Zweiten Weltkrieg. Drei Menschen kamen mit Gasverletzungen und Verbrennungen ins Krankenhaus.

Platsch! Der Magnet fliegt am langen Tau ins Wasser. Quelle: Conrad von Meding

Landeskriminalamt, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Denkmalpflege warnen deshalb gemeinsam vor der Gefahr des Magnetfischens und auch vor Schatzsuchen per Metalldetektor. Beides sei nur erlaubt, wenn eine Genehmigung vorliege. Tatsächlich muss man in allen Bundesländern außer Bayern historische Funde mindestens melden – ob das Magnetangeln an sich verboten ist, ist juristisch umstritten.

Gefährliche Funde eher in Hafengebieten

„Ich habe mich vorher sehr genau eingelesen, damit nichts passiert“, sagt Haeßelbarth, der häufig mit einem Arbeitskollegen Magnetangeln geht. „Wenn die Form eines Gegenstands nach Kampfstoffen aussieht, lasse ich ihn im Wasser baumeln und rufe die Polizei.“ Allerdings seien gefährliche Funde eher in Hafengebieten häufig, die stark bombardiert wurden. Haeßelbarth dagegen schätzt eher die Innenstadt-Leine, die Ihme an der Spinnereibrücke und zuweilen den Maschsee.

Am Magneten (rechte Hand) hat Tino Haeßelbarth unter anderem den Metallunterbau von Rollschuhen (linke Hand) aus dem Wasser gezogen. Quelle: Conrad von Medin

Dort hat er auch schon zwei Säcke mit Hunderten Pfennigmünzen herausgezogen, umgerechnet um die 40 Euro seien es gewesen, sagt er, „vielleicht Wechselgeld oder Diebesbeute vom Maschseefest“. Eine alte Stahlkugel, vielleicht eine Musketenkugel, hat er im Altstadtfluss schon geborgen, er will sie ins Landesmuseum bringen. Beim aktuellen Fischzug ist ein Tischfeuerzeug aus Messing und Kupfer mit Engelverzierungen dabei. „Im Internet werden sie für 100 Euro gehandelt – aber meines ist doch schon sehr vergammelt“, sagt er.

Achtlos in die Flüsse geworfen

Was treibt den 34-Jährigen ans Wasser? „Bei vielen Magnetanglern geht es nur um die Lust am spektakulären Fund oder auch um den Schrottwert des Metalls“, sagt er. Seine Motivation sei eine andere. „Ich will den Leuten zeigen, wie lange Zeit die Sachen überdauern, die achtlos in die Flüsse geworfen werden“, sagt er. Haufenweise giftige Batterien sind dabei, gefährlich spitze Gegenstände. An der Brücke Spinnereistraße habe er in vier Stunden zwölf Einkaufswagen und 18 Fahrräder aus dem Wasser geholt – damals im Frühjahr aber noch nicht mit Magneten, sondern mit einem Wurfhaken.

„Ein wunderschönes Hobby“: Tino Haeßelbarth ist als Magnetangler an der Leine in Hannover unterwegs und fischt Kurioses aus dem Wasser. Quelle: Meding

„Wir Magnetangler sorgen dafür, dass die Gewässer sauber bleiben“ sagt Haeßelbarth stolz. Selbst nehme er nur besondere Stücke mit, um sie zuhause zu reinigen. Den Großteil des Altmetalls lege er am Straßenrand ab, mache ein Foto vom Haufen und schicke es über die Müllmelde-App an den Abfallentsorger Aha. „Das klappt klasse, die Sachen sind in 24 Stunden weg.“

Aha holt Altmetall ab

Bei Aha kennt man das Phänomen. „Grundsätzlich freuen wir uns, wenn Menschen für ein sauberes Hannover sorgen“, sagt Sprecher Stefan Altmeyer. Allerdings nehme die Zahl der Metallangler spürbar zu. Deshalb bitte man, dass die Metallsucher sich bei Aha kostenlos Sammelsäcke abholen, wie es etwa auch bei der Aktion Putzmunter passiert. „Zumindest die Kleinteile sollten dann in Säcke verstaut werden – auch um die Verletzungsgefahr zu reduzieren“, sagt Altmeyer.

Magnetangler Haeßelbarth wäre es sowieso lieber, wenn das Metall gar nicht erst im Wasser landen würde. Haufenweise rostige Nägel holt er aus dem Fluss und vor allem Kronkorken. „Auf Kronkorken müsste man Pfand einführen“, sinniert der 34-Jährige: „Dann würden sie wohl nicht in den Fluss geworfen.“

Magnetangeln und Sondensuche: Genehmigung und Kurs sind nötig Magnetangeln in Flüssen und Seen sowie das Suchen nach Bodenschätzen oder Schmuck mit elektromagnetischen Sonden erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. An zahlreichen Ufern sieht man Menschen mit Neodymmagneten an langen Seilen beim Absuchen des Wassergrunds, dabei kommt es immer wieder zu gefährliche Funden von Kriegsmunition. Auch das Sondensuchen etwa an Stränden oder Kiesteichufern nach sonnigen Wochenenden, wenn Badende Schmuck verloren haben, nimmt zu. Die rechtliche Situation allerdings ist nicht einfach. In Niedersachsen sind beide Tätigkeiten nach Auffassung von Kampfmittelbeseitigungsdienst, Landeskriminalamt und Landesdenkmalschutzbehörde ohne Genehmigung verboten. Begründung ist, dass das Aneignen von Bodenfunden archäologischer und historischer Art in Niedersachsen bei Bußgeldandrohung verboten ist. Die Summe kann bis zu 250.000 Euro betragen. Nach Auslegung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ( OVG), der höchsten Rechtsinstanz für derartige Fragen in Niedersachsen, nimmt jeder, der mit Magnetangel oder Sonde nach Metall sucht, billigend in Kauf, dass er archäologische Schätze finden könnte. Deshalb verstößt man automatisch gegen das Denkmalschutzgesetz des Landes. Dort heißt es in Paragraph 12: „Wer nach Kulturdenkmalen graben, Kulturdenkmale aus einem Gewässer bergen oder mit technischen Hilfsmitteln nach Kulturdenkmalen suchen will, bedarf einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde.“ Erstmals hat das OVG im Jahr 1994 im Fall eines Mannes, der nach Hufeisen und Hufnägeln suchte, geurteilt, dass er dazu eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde brauche (1 L 4549/92). 2018 bestätigte es diese Rechtsauffassung, als im Raum Braunschweig eine Sondengängerrallye veranstaltet werden sollte. Auf diese Urteile bezogen sich die drei Landesbehörden im Mai 2020, als sie nach dem Phosphorbombenfund von zwei Magnetanglern am Stichkanal Linden in einer gemeinsamen Mitteilung feststellten: „Die Suche mit einem Metalldetektor und das Magnetangeln sind verboten, solange keine Nachforschungsgenehmigung vorliegt.“ Es komme „nicht darauf an, ob altertümliche Schätze gefunden werden, der Versuch allein reicht aus“. Unklar ist, ob Gerichte dieses Verbot bestätigen würden, wenn jemand etwa in der Innenstadt-Leine magnetangelt, die in Abschnitten mehrfach trockengelegt und auf archäologische Funde untersucht wurde, oder im Maschsee, der in den Dreißigerjahren künstlich angelegt wurde. „Ich würde mich freuen, wenn es zu einer Klage käme“, sagt Arnd Hüneke, der Justiziar der Denkmalbehörde. Er sei sich sicher: „Wenn ein Gericht die bisherige Rechtsauffassung außer Kraft setzen sollte, hätten wir sofort ein Kampfmittelgesetz wie in Brandenburg, dass das Magnetangeln und das Sondensuchen aus Sicherheitsgründen verbietet.“ Der Gesetzgeber könne es nicht dulden, dass Menschen sich und andere in Gefahr bringen. Wer eine Nachforschungsgenehmigung für die Bodensuche mit Sonden haben will, muss diese bei der Unteren Denkmalschutzbehörde für ein eingegrenztes Suchgebiet beantragen. Zusätzlich muss mindestens ein eintägiger Theoriekurs, möglichst auch ein praktischer Übungsteil, absolviert werden. Beide sind kostenlos. „Wir bieten diese Kurse regelmäßig an, auch wenn es wegen der Corona-Krise derzeit schwierig ist“, sagt Denkmaljustiziar Hüneke. In der zweiten Jahreshälfte soll es aber nach derzeitiger Planung noch einen Kurs in Hannover geben. Infos dazu gibt es auf der Internetseite des Landesamts für Denkmalpflege. Auch Umweltschützer sehen das Magnetfischen mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist es gut für die Natur, wenn Metallschrott aus den Gewässern geholt wird. Andererseits wird mit dem Magneten, der über den Boden geschleift wird, der empfindliche Wassergrund gestört. Mindestens während der Laichzeit sollten Magnetangler pausieren und zudem natürliche Uferbereiche schonen.

Von Conrad von Meding