Sanierungsstau in etlichen Dienststellen, zunehmende Arbeitsbelastungen und schlechte Bezahlung – bis hin zum letzten Platz im Ländervergleich der Einstiegsbesoldung: Rund 50 Vertreter der Gewerkschaft der Polizei (GdP) haben am Dienstag vor dem niedersächsischen Landtag mit einer etwa fünfstündigen Mahnwache auf die ihrer Meinung derzeit schlechten Arbeitsbedingungen für Polizisten, Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte hingewiesen. Anlässlich der gleichzeitigen Haushaltsdebatte im Plenarsaal brachten die GdP-Vertreter ihren Protest auch mit Fotos von derzeitigen Zuständen in vielen Dienststellen zum Ausdruck: marode Fenster, bröckelnde Fassaden und eklige Sanitäranlagen. „Zum Teil sind die Zustände gesundheitsgefährdend“, sagte die GdP-Sprecherin Angela Sielaff. Die Botschaft der GdP: In die Polizei und die innere Sicherheit des Landes müsse mehr investiert werden als bislang im Haushalt 2020 vorgesehen.

Polizisten und Verwaltungsbeamte fordern unter anderem eine bessere Bezahlung und Investitionen in Gebäude.

Die Gewerkschaftler hatte am Morgen gegen 10 Uhr gerade einmal vor dem Landtag ihre Pavillons aufgebaut, als Vertreter der Landesregierung sowie Landtagspolitiker verschiedener Fraktionen die Gelegenheit nutzten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Zu den ersten Gesprächspartnern des GdP-Landeschefs Dietmar Schilff zählten auch Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD). Schilff war eine Sache besonders wichtig: „Trotz einiger Sanierungsprojekte gibt es einen nicht länger hinzunehmenden Investitionsstau.“ Es seien weit mehr als 100 Millionen Euro notwendig – den geplanten Neubau des Landeskriminalamtes nicht mit eingerechnet. Der GDP-Landesvorsitzende forderte, mit dem Haushalt 2020 oder mit einem Nachtragshaushalt ein Liegenschafts-Investitionsprogramm aufzulegen.

Quelle: Ingo Rodriguez

Zu den Forderungen der GdP nahm am Vormittag vor dem Landtag unter anderem Innenminister Pistorius Stellung: Mit dem Wiedereinstieg in die Sonderzahlungen sowie den für das nächste Jahr geplanten 250 zusätzlichen Stellenanhebungen sei das Land auf einem guten Weg. Außerdem werde auch mehr Geld in Ausstattung und Cyberermittlungen investiert. Pistorius räumte hinsichtlich des beklagten Investitionsstaus ein: „Es gibt einige Dienststellen, für die man sich schämen muss.“ Dafür sei er als Innenminister aber nur bedingt zuständig. „Da muss der Finanzminister mehr Geld zur Verfügung stellen“, sagte Pistorius. Zudem seien auch bereits einige Dienststellen modernisiert. Andere Bundesländer sehe er hinsichtlich der Arbeitsbedingungen nicht als Konkurrenz: „Es gibt weiterhin bei der Polizei in Niedersachsen eine hohe Bewerberzahl, negative Auswirkungen sind bislang nicht zu spüren.“ Die sonstigen Arbeitsbedingungen – wie etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – seien also offenbar gut, sagte Pistorius.“

