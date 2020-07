Hannover

Kennen Sie das auch? Im Urlaub, weit weg von zu Hause, kennt man sich meist super aus, liest Reiseführer und macht sich vorher Gedanken, was man alles erleben und wo man überall essen gehen will – und wenn man mal ein paar freie Tage in der eigenen Stadt hat, bleibt es meist bei den drei gleichen Lieblingsecken, die immer wieder angesteuert werden.

Mit uns können Sie künftig Ziele in der Region neu entdecken – und auch darüber hinaus. Die Redaktion stellt jeden Mittwoch eine Übersicht zusammen mit Ideen für Sportbegeisterte und Faule, Hobby-Fotografen und -Fotografinnen, für Familien und für Leute, die einfach mal raus wollen, denen aber noch ein bisschen Inspiration fehlt.

In unserer ersten Ausgabe, die ausnahmsweise an einem Sonnabend erscheint, sollte für alle etwas dabei sein. Sie können im Stehen paddeln, ausprobieren, wie ihnen vietnamesischer Kaffee schmeckt, Deutschlands zweitgrößtes Denkmal erkunden oder entlang unserer Route durch die Region radeln. Und es gibt sogar ein Tierbaby!

Von Nadine Wolter