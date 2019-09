„Malak“-Regisseur dreht 2020 sein zweites Hannover-Drama

Hannover

Hannover ist nicht unbedingt die Filmmetropole schlechthin in Deutschland – dabei bietet die Stadt genügend spannende Drehorte, findet Regisseur Timo Hinkelmann. Der Filmemacher arbeitet bereits am zweiten Film seiner Hannover-Trilogie.

Einen Monat ist es her, dass sein düsteres Drama „Malak“ Premiere in Hannovergefeiert hat. Der Film, in dem es um eine muslimische Familie aus Mali, die durch einen strenggläubigen und gewalttätigen Vater (gespielt von Lewis Lovely Asamoah) auseinandergerissen wird, soll bald in Independent-Kinos in ganz Deutschland laufen. „Unter anderem stehe ich in Kontakt mit einem Filmfestival, auf dem der Film hoffentlich gezeigt wird“, sagt Hinkelmann.

Premiere von „Malak“ in Hannover: Gäste waren unter anderem die Fußballer Gerald Asamoah(links) und Fabian Ernst (rechts). Asamoahs Bruder Lewis spielte in dem Film eine Hauptrolle. Quelle: Frank Wilde

Hannover sei als Drehort einfach noch nicht so ausgereizt wie manch andere Städte. „Wir haben hier schöne Ecken, die gezeigt werden können“, begründet der Regisseur seine Entscheidung, noch zwei weitere Filme in der Heimat zu drehen.

Zweites Drama spielt in Hannovers Problemvierteln

Hinkelmann schreibt inzwischen am Drehbuch des zweiten Spielfilms. „Es wird wieder ein Drama, dieses Mal soll es aber mehr um Jugendlich in Problemvierteln gehen“, sagt der 31-Jährige. Gedreht werden soll in drei Stadtteilen „mit Problemen“. „,Malak’ wurde in Alte Heide gedreht, jetzt möchte ich mich unter anderem auf Mühlenberg und zwei weitere Stadtteile konzentrieren“, sagt der Regisseur.

Wieso es immer Drama sein muss? „Dramen erzählen die besten Geschichten, sind am ehrlichsten“, sagt Hinkelmann. In seinem zweiten Film will er gleich drei Geschichten erzählen, die allesamt an einem Tag spielen. Der Drehstart ist für kommenden Sommer geplant. Teilweise soll wieder mit authentischen Jugendlichen aus den Stadtteilen gedreht werden – wie auch schon bei „Malak“, bei dem größtenteils Laien vor der Kamera standen.

Dreharbeiten zu „Malak“: Dazu nutzte Hinkelmann unter anderem den Club 200 Ponies an der Goseriede. Quelle: Samantha Franson

Auch wenn die Rückmeldungen zu „Malak“ allesamt positiv ausgefallen sind, will Hinkelmann beim nächsten Projekt einiges anders machen. „Ich würde gerne in einem Stück drehen und nicht mehr mit so vielen Unterbrechungen“, sagt er. Denn bei „Malak“ habe es einfach oft an der Zeit gefehlt, immerhin hatten fast alle Beteiligten noch andere Verpflichtungen – nämlich ihre „echten“ Jobs – denen sie nachkommen mussten.

Zudem möchte er beim neuen Werk auch eine größere Crew engagieren, damit die Zeit besser genutzt werden kann. „Bei ,Malak’ hatten die Crew-Mitglieder zum Teil zwei Aufgaben gleichzeitig – mussten Ton und Sounddesign machen.“ Dadurch sei nicht alles ganz so perfekt geworden, wie er es sich gewünscht hätte.

Liebesdrama soll folgen

Als Abschluss der Trilogie soll dann ein Liebes-Drama folgen. „Man wird merken, dass der Film von mir ist“, sagt Hinkelmann – mehr möchte er aber über den dritten Hannover-Film noch nicht verraten.

Sein Ziel ist groß: Hinkelmann möchte nichts Geringeres als den Deutschen Film weiter bringen. „In Frankreich zum Beispiel gibt es ganz starke Filme, die können mit den Amis mithalten“, sagt Hinkelmann, der zur Zeit sein Fachabitur nachholt und zusätzlich Geld mit Nebenjobs verdient. Doch hierzulande würde man sich einfach nicht genug trauen – und das will er ändern.

Für seine nächsten Projekte sucht Hinkelmann noch Unterstützer. „Vielleicht findet sich ja ein mutiger Produzent, der sich traut, da mitzugehen und junge Filmemacher zu unterstützen“, sagt er.

