Ohne Vorbands, dafür fast 20 Minuten vor angekündigtem Beginn betritt Mia Julia die Bühne. Ihre lange platinblonden Haare hat sie gegen einen pinken Bob eingetauscht. Zunächst ohne Playback und mit kleinem Texthänger eröffnet sie den Abend mit dem Song „Endlich wieder Malle“. Die 33-Jährige bleibt auf der großen Bühne immer in Bewegung und lässt sich von den frischen abendlichen Temperaturen trotz luftigem Outfit, bestehend aus einer schwarzen Lederjacke und schwarzem BH, nicht beirren.

Die 300 Autos auf dem Schützenplatz sind mit Fan-Stickern, Plakaten und Hawaiiketten ausgerüstet. Sie sind bereit für mehr als zwei Stunden Schlager, jede Menge „Döp-Döp-Döp“- und „Olé Olé“-Chöre zum Mitgröhlen und schlichte Suff-Metaphern wie im Bierkönig. Wie passend, dass kürzlich die ersten Deutschen wieder in Mallorca gelandet sind. Die Sehnsucht nach „ihrer Insel“ drücken die Hannoveraner mit lautem Brüllen und vereinzeltem Hupen aus. Doch ein ausartendes Hupkonzert bleibt an diesem Abend aus. Die gebürtige Münchnerin hält ihr Publikum dazu an, auf das nahegelegene Krankenhaus Rücksicht zu nehmen.

Am Ende bleibt sogar Raum für ein wenig Romantik

Viel Abwechslung gibt es bei Songs wie „ Mallorca (Da bin ich daheim)“, „M.i.a. Meine Gang“, „Scheiss auf Schickimicki“, „Dorfkind“ und „Wir sind die Geilsten“ nicht wirklich, aber das fordert ja auch keiner. Hauptsache, das Publikum kann die vorhersehbaren Reime wie „Dieser Tag wird zur Legende, diese Nacht geht nie zu Ende“ mitsingen. Dem Fangesang wird viel Raum geboten, wenn der DJ das Playback-Instrumental meist komplett runterdreht, während die Sängerin ihr Mikrofon keck dem Publikum entgegenhält und dabei die Zunge rausstreckt. Dass sie beim Livegesang auf zu viel Autotune verzichtet, macht die Songs besser als die überpolierten Studioversionen. Gegen Ende der Show wird es mit der Ballade „Nr. 1“ sogar ein bisschen romantisch – so romantisch wie eine Mallorcastyle-Party eben sein kann.

Zusammen mit Schlager-Kollegin Frenzy Blitz bildet Mia Julia das Dou „SchoKKverliebt“ und singt Songs wie „Brave Mädchen“. „Brave Mädchen rauchen nicht, brave Mädchen saufen nicht, ich bin nicht brav, halt’s Maul!“ – Emanzipation im Schlager. Die anwesenden Kinder ermahnt Mia Julia, dass sie sowas wie „Halt’s Maul“ nicht zu Hause sagen sollen. Seit eineinhalb Stunden singt sie über exzessiven Alkoholkonsum, aber beim Fluchen zieht sie die Grenze.

Vom Erotik- zum Mallorcastar

Und weil das Lied so gut angekommen ist, spielen sie es einfach etwas später nochmal als Zugabe. Dazu laufen Frenzy und Mia Julia durch die Autoreihen. „Ja, komm her“, schallt das kehlige Gebrüll der Malle-Charmeure aus der letzten Reihe.

2012 kehrte Mia Julia der Pornobranche den Rücken zu, nahm zwei Jahre später bei „ Promi Big Brother“ teil und startete schließlich ihre Schlager-Karriere. Die Bühne teilt sie bei ihrem Auftritt in Hannover außerdem mit Sabbotage. Seine Lieder wie „Wir versaufen unser Geld“ und „Glück auf (Wir müssen aufhören weniger zu trinken) wecken bei den textsicheren Fans ebenso Freude wie die Songs seiner Kolleginnen. „Ihr denkt jetzt sicher, der sieht ein bisschen aus wie ein Gabalier-Double, aber eher wie ein später Elvis“, sagt er selbstironisch.

Auch wenn die meisten Zuschauer sich wohl am liebsten im Bierkönig in den Armen gelegen hätten, war dieses unterhaltsame Konzert sicherlich für viele ein Trost. Am 21. Mai im nächsten Jahr kehrt Mia Julia wieder nach Hannover zurück.

Von Lisa Eimermacher