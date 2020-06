Hannover

„Also, so leer war es noch nie“, sagt Manuela Schäfer am Donnerstagnachmittag am Terminal A am Hannover Airport. Die Düsseldorferin ist unter den ersten Urlauberinnen und Urlaubern, die nach einer Woche auf Mallorca wieder in Hannover angekommen sind. Sie und ihr Mann waren mit dem Zug nach Langenhagen gereist, um von dort nach Palma zu fliegen. Die 20-Jährige Tochter wollte dieses Jahr nicht mit. „Mit Anfang 20 fährt man doch zum Feiern nach Mallorca – und das war dieses Jahr nun wirklich nicht drin“, sagt Schäfer.

Wenig andere Touristen, viele Einheimische: Manuela Schäfer hat ihre Urlaubswoche auf Mallorca gefallen. Quelle: Rainer Droese

Sie und ihren Mann hat genau das gefreut: Die beiden waren auf dem vormittäglichen Streifzug durch Palma fast die einzigen Deutschen auf der Straße. „Man hat sich wirklich gefühlt wie in Spanien, das hat man hier sonst höchsten in der Nebensaison“, sagt Schäfer.

Viele Einheimische

Janika Stock aus dem Schaumburger Land kann das bestätigen. Die 19-Jährige war mit ihrer Mutter Antje Bettin für eine Woche im Urlaub auf Mallorca. Für drei Tage haben sich die beiden ein Auto gemietet, sind an der Küste entlang gefahren und haben viel auswärts in kleinen Lokalen gegessen, um die Einheimischen zu unterstützen. „An den Stränden waren viele Spanier, als dann am Mittwoch Feiertag war, wurde es sogar ziemlich eng“, sagt Stock.

„Für Alleinreisende ist es derzeit langweilig auf Mallorca“: Eugen Moser bei seiner Rückkehr am Flughafen Hannover. Quelle: Rainer Droese

Fiebermessen vorm Essen

In ihrem Hotel haben sich die beiden wohlgefühlt. Dass man dort beim Essen teilweise etwas Geduld mitbringen musste, fand die 19-Jährige nicht weiter schlimm. Urlaub während einer Pandemie bedeutet in mallorqinischen Hotels momentan offenbar, dass vor jedem Essen bei den Gästen Fieber gemessen wird, es zudem kein Büfett, sondern vorgefertigte Teller gibt und sich die Gäste diese mit Plastikhandschuhen abholen müssen. „Das Personal war total freundlich“, sagt Stock. „Man hat richtig gemerkt, dass die sich freuen, dass es wieder losgeht.“

„Wir haben uns den Urlaub schön gemacht“: Dieter und Gudrun Jazdziewski haben sich in Playa del Palma über einige sorglose andere Urlauber geärgert – und darüber, dass die Corona-Warn-App noch nicht für Spanien freigegeben ist. Quelle: Rainer Droese

Party an der Hotelbar ärgert Urlauber

Gudrun und Dieter Jazdziewski aus Braunschweig sind mit der Situation in ihrem Hotel in Playa del Palma nicht ganz so zufrieden gewesen. Daran sei allerdings nicht das Personal schuld, sondern vor allem andere Urlauber, berichtet Dieter Jazdziewski. Der Partytourismus habe sich wegen der teils noch geschlossenen Clubs und Bars am Ballermann zum Teil auf die Hotelbars verlagert. „Da saßen dann fünf junge Frauen und haben sich laut zugeprostet – das hat nicht lang gedauert, bis fünf junge Männer dazugestoßen sind und eine große Gruppe entstanden ist“, sagt seine Frau. Auch würden Abstände von anderen Reisenden nicht immer eingehalten. Nicht nur im Hotel, sondern auch auf dem Weg dorthin müssten die Reiseveranstalter noch nachjustieren. So sei etwa der Reisebus vom Flughafen zum Hotel trotz der Pandemie fast voll besetzt gewesen.

Dass sie nicht wie gewohnt schon vor dem Frühstück im Pool schwimmen konnten – er wurde erst um 10.30 Uhr geöffnet – fand das Paar nicht weiter schlimm. „Wir haben uns den Urlaub schön gemacht“, sagt Dieter Jazdziewski.

Corona-Warn-App läuft noch nicht in Spanien

Er und seine Frau haben auf Mallorca versucht, sich die offizielle deutsche Corona-Warn-App herunterzuladen – erfolglos. Eine Fehlermeldung zeigte an, dass dies in Spanien nicht möglich sei, berichtet Dieter Jazdziewski. Die App ist noch nicht für alle europäischen Länder freigegeben. Dabei sei sie besonders in Spanien wichtig, meint der Mallorca-Rückkehrer aus Braunschweig. „Jetzt fahren doch alle wieder in ihre Heimat und können das Virus potenziell verteilen.“

Von Nadine Wolter