Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Unbekannten, die am Wochenende einen 39-Jährigen in Hannover-Mittelfeld angegriffen haben. Nach Angaben der Ermittler war der Mann zu Fuß unterwegs, als er plötzlich attackiert und getreten wurde. Die Hintergründe sind unklar, gestohlen wurde offenbar nichts.

Der 39-Jährige wurde am Sonnabend kurz nach Mitternacht am Letterhausweg angegriffen. „Dort griffen ihn zwei Unbekannte offenbar ohne Grund an und traktierten ihn mit Schlägen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Das Opfer wurde durch die Attacke leicht verletzt. Danach ließen die Männer vom 39-Jährigen ab, erbeutet wurde demnach nichts.

Nur eine vage Täterbeschreibung

Der Verletzte konnte nur eine vage Täterbeschreibung abgeben. Demnach handelt es sich um „Männer von osteuropäischer Erscheinung“. Weitere Informationen liegen nicht vor. Dennoch erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 36 20.

Von Peer Hellerling