Nach der Schule wusste Marcel Zahl nicht wirklich, was er im beruflichen Leben so anfangen sollte. Er hat daher erst einmal ein Soziales Jahr (FSJ) in der Stadtbibliothek gemacht. Bilderbuchkino, Schulklassenbesuche und Videospiele für den Nachwuchs gehörten da mit zum Arbeitsalltag. „Damals habe ich mir überlegt, wenn ich mit Kindern gut klar komme, dann mache ich eine Ausbildung zum Erzieher.“

Mehr Männer für den Hort

Und genau das hat Zahl dann auch angestrebt, zwei Jahre bis zum Sozialassistenten, zwei weitere zum Abschluss Erzieher. Damit gehört der 28-Jährige zu gerade einmal knapp neun Prozent Männern in diesem Beruf. Der Verein Mannigfaltig und die Kinderladen Initiative haben das mit dem Projekt „Mehr Männer in Kitas“ jüngst ermittelt und im Sozialausschuss vorgestellt.

Marcel Zahl hat nach seiner Ausbildung zwei Jahre in einem Waldkindergarten in der Region gearbeitet, seit zweieinhalb Jahren ist er zurück in seiner Heimatstadt Hannover und Leiter der Dschungelgruppe im Hort Mengendamm, einer Elterninitiative in der List. Das Team besteht aus sechs Betreuern für die 60 Kinder, zwei davon sind männlich.

Input für die Zukunft

Zahl hatte bereits ein Praktikum im Hort Mengendamm absolviert, „daher war mir klar, dass ich gerne Grundschüler begleiten möchte und nicht unbedingt an den Wickeltisch.“ Je älter die Kinder seien, desto größer sei die Lernerfahrung – sei es beim Bauen, Lesen oder im Sport. „Wir führen hier richtig spannende Gespräche, auch zu Themen wie Klimaschutz oder Büchern.“ Und natürlich fließe der Schulstoff in den Nachmittag, aber es bleibt auch Zeit für Dinosaurier und Dschungeltiere.

Der Beruf macht dem 28-Jährigen Spaß, schon seine Eltern hätten gesagt, Spaß sei wichtiger als Geld. „Außerdem liegt mir daran, mit meinem Job in gewisser Weise etwas für die Gesellschaft zu tun, den Kindern einen Input zu geben für die Zukunft.“ Der junge Mann im rosafarbenen Hoodie mit Disneymotiven wäre alternativ auch in die Pflege gegangen, wie er erzählt. Im Hort erfüllt er durchaus auch die männlichen Klischees der Rollenverteilung. „Sport oder Handwerk, das liegt mir schon und das gebe ich weiter.“ Zahl empfindet die Klischees allerdings nicht als wertend, er demonstriert den Hortkindern auch gerne „den anderen Mann“. „Manche haben ein sehr strenges und autoritäres Vaterbild, da bin ich als empathischer und lockerer Mann öfter mal ein Gegenentwurf.“

Verzicht und Empathie

Natürlich machen im Hort Mengendamm alle Erzieher und Erzieherinnen alles. „Für Kochen und Ernährungsthemen bin ich genauso offen wie für das Schminken oder Verkleiden.“ Marcel Zahl mag auch Ritter-Rollenspiele und das Bauen mit Kapla-Steinen, versteht sich bei all den Aktionen aber nur als Initiator. Wenn es aber um Gefühls- und Entwicklungsthemen etwa in der Vorpubertät gehe, dann würden sich die Mädchen oft an die Kolleginnen wenden, die Jungs an die beiden Männer.

Grundsätzlich hängen dem Team aber alle Kinder am Bein – egal ob sie nun weiblich oder männlich sind. „Wir alle stellen uns auf die Kinder ein und versuchen herauszuspüren, was sie gerade brauchen.“ Marcel Zahl ist genervt davon, dass Kinder in der Gesellschaft oft als laut und lästig empfunden oder in Watte gepackt werden. „Ich möchte sie unterstützen, selbstbewusst ihren eigenen Lebensweg zu finden – dazu gehören Frust und Verzicht genauso wie Liebe und Empathie. Sonst bekommen sie ein falsches Bild von der Welt.“

Warum aber hat Marcel Zahl so wenig männliche Kollegen in der Branche? „Erst einmal muss man die Ausbildung zum Teil oft selber finanzieren. Und danach geht es auch schon wieder ums Geld, es ist einfach sehr wenig, was wir verdienen.“ Das wiederum lasse sich schlecht mit einem bestimmten Image vereinbaren, dem des männlichen Versorgers und ehrgeizigen Emporkömmlings. Zahl arbeitet 28 Stunden pro Woche im Hort, rund 1300 Euro landen auf seinem Konto. „Ich habe jetzt eine eigene Wohnung, aber es ist knapp.“

Arbeiten gegen Vorurteile

Dass Männer in Kitas und Horten im Einsatz seien, findet Zahl gut und wichtig. „Das positive Bild von Männern in Kindereinrichtungen wächst, Eltern begrüßen das genauso wie Kolleginnen und natürlich die Kinder“, beobachtet der 28-Jährige, der in seiner Freizeit Mangas zeichnet und in einer Metalband Bass spielt. „Aber wir arbeiten auch viel gegen Vorurteile.“

Stichwort sexueller Missbrauch, Übergriffe, Tabuzonen. „Das Thema ist gegenwärtig. Wir sprechen regelmäßig im Team darüber und entwickeln Konzepte, wie die Kinder sich vor Missbrauch schützen können. Außerdem stehen wir im engen Austausch mit den Eltern“, so der Erzieher. Das Kuschelbedürfnis der Kinder ist groß und dem soll auch nachgekommen werden. Marcel Zahl erinnert sich an eine sehr Situation – als während der Ausbildung ein Rollenspiel die Köpfe im Schoß des Nachbarn versenkt werden sollten. „Das haben Ausbilder dann sofort abgebrochen – auch als Erzieher ist man da in einer überfordernden Lage.“

Im Hort Mengendamm beugt das Team vor, dass uneindeutige Situationen überhaupt entstehen können. „Ich bin als Mann nicht unter Generalverdacht, aber wir schauen grundsätzlich, dass sich niemand der Erwachsenen länger irgendwie rauszieht, wir sagen Bescheid wann wir wo und mit wem sind“, betont Zahl. Es gebe natürlich im Hort Wäschewechsel- oder Waschsituationen, in denen man den Kindern Anlass bedingt sehr nahe komme. „Ich bin da in einem Zwiespalt, respektiere ich die Privatsphäre des Kindes, das sich gerade eingenässt hat und dem das sehr peinlich ist und schließe die Badtür – oder nehme ich die kindliche Scham in Kauf und lasse sie offen.“

Ein Balanceakt zwischen Kontrolle und Vertrauen, den das gemischte Team gemeinsam meistert.

